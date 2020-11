Justin Bieber: Er dachte über Selbstmord nach!

Justin Bieber ist einer der erfolgreichsten Teenie-Stars weltweit! Seine Hits erreichen immer die Chart-Spitze und der Sänger hat eine riesige Fanbase. Doch der Freund von Hailey Bieber hatte es nicht immer einfach: Er hatte sogar Suizidgedanken, wie er jetzt in seiner Doku verriet.

Über Nacht wurde Justin Bieber zum Star, nachdem er auf YouTube entdeckt wurde. Nach vielen erfolgreichen Singles veröffentlichte er drei Jahre später sein Album “My World 2.0”, welches in den Charts sofort auf dem ersten Platz landete. Der Erfolg hatte aber auch Schattenseiten: Justin Bieber litt nicht nur an Depressionen, sondern wollte sich sogar das Leben nehmen.

Der Erfolg hatte auch Schattenseiten

“Ich fühlte mich missverstanden. Ich hatte keine Ahnung, was noch auf mich zukommen und wie mich dieses Leben einfach so mitreißen würde. Aber vor allem hatte ich keine Ahnung, dass mich der Ruhm aufsaugen wird”, erklärte der Sänger in seiner Dokumentation “Justin Bieber: Next Chapter”. Der Sänger war auch immer wieder Hasskommentaren ausgesetzt – das machte ihm schwer zu schaffen und fiel in tiefe Despressionen.

Justin Bieber wollte seinem Leben ein Ende setzen

Justin Bieber hatte sogar überlegt, seinem Leben ein Ende zu setzen. “Es war wie eine Kettenreaktion, der ich nicht mehr entkommen konnte. Es ging so weit, dass ich darüber nachgedacht habe, meinem Leben ein Ende zu setzen. Es gab Zeiten, in denen ich wirklich selbstmordgefährdet war. Ich fühlte diesen konstanten Schmerz. Ich habe sehr gelitten”, so der Teenie-Star weiter. Die schwere Zeit hat er endgültig überstanden – dank der Hilfe von Hailey Bieber und auch sein Glaube an Gott haben ihn dabei geholfen. Schon gelesen? Justin Bieber: Er spricht über Liebeskummer!

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.