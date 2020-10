Justin Bieber: Er spricht über Liebeskummer!

Justin Bieber könnte kaum glücklicher sein! Der Sänger ist total happy mit Hailey. Doch nun spricht der Teenie-Star über seine Vergangenheit und alten Liebeskummer.

Bereits in seiner Doku-Reihe “Seasons” hat Justin Bieber einen sehr privaten Einblick in sein Leben gegeben – unter anderem ging es darum, wie er mit seiner Erkrankung Lymeborreliose umgeht. Auch über Haily Baldwin sprach er darin. Und auch in seiner Dokumentation “Justin Bieber: Next Chapter” geht es um seine Vergangenheit.

Justin Bieber spricht über alten Liebeskummer

Justin Bieber hatte früher oft Liebeskummer und in der Doku-Reihe spricht der Superstar ganz offen darüber, wie in einem Trailer zu sehen war. “Wird dieser Schmerz jemals aufhören?”, fragte er sich damals. Ob er damit möglicherweise Selena Gomez meint? Darüber spekulieren zumindest die Fans. Mit der “Wolves”-Interpretin führte er eine On/Off-Beziehung.

Der Sänger litt damals an Depressionen

Der Sänger litt auch länger an Depressionen. Im Jahr 2018 kam er mit Hailey Bieber zusammen – daraufhin ging es ihn wieder deutlich besser. In der Vergangenheit fiel Justin Bieber auch immer wieder mit negativen Schlagzeilen auf – doch mittlerweile scheint er wieder auf der richtigen Spur zu sein. Und auch sein Glaube an Gott habe ihm geholfen. Die Doku-Reihe rund um den Sänger können Fans ab dem 30. Oktober 2020 bei YouTube sehen. Schon gelesen? Justin Bieber: So sieht sein neues Hals-Tattoo aus!