Ivanka Trump: Das sind ihre Pläne nach der US-Wahl!

Donald Trump muss seinen Platz im Weißen Haus räumen. Bei der Präsidentschaftswahl konnte er sich nicht gegen Joe Biden durchsetzen. Doch wie geht es dann eigentlich mit Ivanka Trump weiter?

Die US-Wahl fanbd am 3. November 2020 statt – das Ergebnis stand jedoch erst einige Tage später fest. Am 7. November 2020 verkündete der Nachrichtensender CNN, dass Joe Biden die Präsidentschaftswahl gewonnen hat und somit Donald Trump abgelöst hat.

Für Donald Trump könnte die Zeit noch ziemlich ungemütlich werden. Denn der Immobilien-Mogul verliert seine präsidiale Immunität. Doch wie geht es eigentlich mit Ivanka Trump weiter? Sie ist die Tochter aus der ersten Ehe von Donald Trump und das absolute “Lieblingskind” des US-Präsidenten. Die 39-Jährige hat ihren Vater immer wieder beraten und stand ihm zur Seite. Doch auch sie muss nun nach neuen Perspektiven nach der Zeit im weißen Haus suchen.

Wie geht es für Ivanka Trump weiter?

Es könnte sein, dass Ivanka Trump und Ehemann Jared Kushner nach New York zurückkehren könnten, wie CNN berichtet. Offiziell bestätigt ist das aber bisher noch nicht. Vor dem Umzug nach Washington war das Paar vor allem in der High Society-Szene im Big Apple unterwegs. Sie könnten aber auch laut anderen Quellen in den Bundesstaat New Jersey oder nach Florida ziehen. Bisher ist also alles offen. Doch eines ist wohl sicher: Ivanka Trump wird wohl kaum in Washington bleiben. Und auch Melania Trump wird der US-Hauptstadt wohl den Rücken kehren.

Derzeit gehen die Spekulationen in alle Richtungen. Doch noch ist die Trump-Familie im Weißen Haus – erst im Januar wird das Amt an Joe Biden offiziell übergeben. Donald Trump und sein herausforderer lieferten sich bei der US-Präsidentschaftswahl ein Kopf-an-Kopf-Rennen – am Ende hatte der Demokrat aber die deutlich die Nase vorn und konnte viele Swing States für sich entscheiden. Damit hatte Donald Trump keine Chance mehr und wurde als US-Präsident abgewählt. Schon gelesen? Melania Trump: Das würde bei einer Scheidung passieren!