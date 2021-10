Helene Fischer: Sie bestätigt die Schwangerschaft!

Es ist offiziell! Erst vor wenigen Tagen machten Gerüchte die Runde, dass Helene Fischer schwanger ist. Nun hat die Sängerin es auch offiziell bestätigt: Sie erwartet tatsächlich Nachwuchs, wie sie nun in einem Statement bei Instagram bestätigt.

Ein Insider plauderte die Baby-News in einem Interview aus. Das kam für Helene Fischer ziemlich überraschend. „Ich habe etwas gebraucht, um zu überlegen, wie ich mit der momentanen Situation umgehen will, ob und wie ich darauf reagiere und wie offen ich es hier darlege. Deshalb melde ich mich erst jetzt zu Wort“, beginnt die Sängerin ihr Statement bei Instagram. Sie sei mit der Situation überglücklich – gleichzeitig zeigte sie sich aber auch verärgert, dass jemand aus ihrem Umfeld die Baby-News ausgeplaudert hat. „Diesmal gab es aber wohl Menschen in meinem näheren Umfeld, die anvertraute und persönliche Informationen mit den Medien geteilt haben, was mich in diesem Fall eigentlich am meisten enttäuscht“, so Helene Fischer.

Und weiter: „Was soll ich sagen, leider wurde eine Nachricht offengelegt, die wir gerne noch ein bisschen privat für uns gehalten hätten. So schön meine derzeitige Verfassung auch ist, hätten wir gerne noch etwas länger gewartet, bis diese Nachricht die Öffentlichkeit erreicht. Trotzdem bin ich stolz darauf, dass wir es deutlich länger für uns geheim halten konnten, als die Medien berichten. Somit habe ich die letzten Monate ohne mediale Begleitung genießen können.“

Nicht mal allen Freunden oder Verwandten habe sie davon erzählt. „Nun ja, jetzt ist’s raus. Zwar leider nicht selbstbestimmt, aber mir bleibt noch zu sagen: Sorry an alle, die in den letzten Monaten mit mir gearbeitet haben, Geschäftspartner, Freunde und sogar Verwandte, denen ich nichts davon gesagt habe. Ich habe euch und indirekt auch mich nur schützen wollen. Gerne hätte ich euch davon persönlich erzählt. Wir sind schon seit längerem überglücklich darüber und mir geht es fantastisch. Denn ich kann voller Stolz sagen: Ich freue mich auf die Zeit, die vor uns steht. Ein überwältigendes und einzigartiges Gefühl“, erklärt Helene Fischer. Die geplanten Konzerte im Jahr 2022 sollen aber planmäßig stattfinden. „Was ihr wissen sollt: Alle geplanten Konzerte im nächsten Jahr können meinerseits stattfinden – denn ich freue mich wirklich unendlich darauf, auch danach wieder live für euch zu singen!“, verspricht sie den Fans.