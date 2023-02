GNTM 2023: Alle 29 Kandidatinnen im Überblick!

Es geht wieder los: Am 16. Februar 2023 startet auf ProSieben die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“. 29 Kandidatinnen kämpfen um die Model-Krone – doch am Ende kann nur Eine DAS Mädchen von Heidi Klum werden. KUKKSI stellt die Models vor.

Ida ist 23 Jahre alt und lebt in Köln. Sie spricht fünf Sprachen fließend und träumt davon, als international bekanntes Supermodel durchzustarten. Die 18-jährige Emilia aus Kelkheim im Taunus ist mit 1,93 Meter die größte #GNTM-Kandidatin und möchte mit ihrer Teilnahme allen großen Frauen Mut machen. Ana, 22 Jahre aus Heide, ist mit einem echten Pop-Star liiert. Bei der Arbeit für sein Musik-Label lernte sie Tom Gregory kennen und lieben. Was die jungen Frauen vereint? Sie alle drei wurden von Heidi Klum höchstpersönlich für die 18. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ ausgewählt und nach Los Angeles eingeladen. Insgesamt 29 Kandidatinnen kämpfen in der Staffel um den Sieg.

Das sind die GNTM-Kandidatinnen

Elisabeth (21, Grasbrunn)

Elisabeths große Leidenschaft ist die Kunst: Sie malt für ihr Leben gerne und verbringt oft Stunden damit, neue Kunstwerke zu erschaffen. Sie ist ein absoluter Familienmensch und verbringt ihre Sonntage am liebsten mit der Familie in Pyjamas und mit Popcorn auf der Couch. Fun Fact: Elisabeth hat gemeinsam mit Luca, der Zweitplatzierten aus letztem Jahr, ihr Abitur gemacht.

Lara (18, Aschbach)

Seit ihrer Kindheit träumt die Österreicherin davon Model zu werden. Um ihren Traum zu leben, fasste sie früh in der Modewelt Fuß. Mit sechs Jahren bekam sie ihre erste Nähmaschine. Ihre Affinität für Mode haut sie sprichwörtlich selbst von den Socken. So sammelt sie bunte Weihnachtssocken und Socken mit lustigen Motiven.

Alina (21, Oberding bei München)

Erst kürzlich ist Alina gemeinsam mit ihrem Freund Jonny in die Nähe von München gezogen. In ihrer freien Zeit erkunden sie zusammen ihre neue Umgebung. Vor #GNTM ist Alina noch nie geflogen. Sie träumt davon die Welt zu bereisen: Bali, New York, London an Weihnachten, USA – am besten eine ganze Weltreise. Mit #GNTM ging es nun für die 21-Jährige zunächst über den großen Teich. Alinas Hobbys sind Kraftsport, Joggen, Yoga und Makramee. Sie hat den erweiterten Realschulabschluss und sie spricht Englisch, Französisch und ein bisschen Russisch.

Leona (21, Großheubach, Oberfranken)

Leonas Traum war es schon immer, „Germany’s Next Topmodel“ zu werden. Die Groß- und Außenhandelskauffrau lebt zusammen mit ihren Eltern und ihrem jüngeren Bruder in einer kleinen Gemeinde, im Maintal. Hinterlistigkeit und Oberflächlichkeit kann die 21-Jährige gar nicht leiden. Für ihre Freund:innen ist Leona immer da, ist fürsorglich und bringt sie gerne zum Lachen. Sich selbst beschreibt sie sich als ehrgeizig, ehrlich, liebevoll und humorvoll.

Coco (20, München)

Die 20-jährige Coco ist gebürtige Münchnerin und lebt noch immer in ihrer Heimatstadt. In ihrer Freizeit reitet sie und macht Pilates. Ihr großer Traum ist es, eine Beauty Kampagne mit Chanel zu shooten.

Eliz (21, München)

Eliz wurde in Frankfurt geboren und studiert heute in München Jura. Sie hat zwei Hunde namens Chili und Susi, mit denen sie sonntags gerne lange Spaziergänge macht. Eliz Lieblingsessen ist Comfort Food – insbesondere von Mama oder Papa gekocht. Ihr Modeltraumjob wäre eine Kampagne für eine Beauty Marke zu shooten.

Zoey (26, Kornwestheim)

Zoey ist gebürtige Griechin und lebt in der Nähe von Stuttgart. Nach ihrem Fachabi hat sie begonnen zu studieren. Die 26-Jährige hat einen Chihuahua namens Lila, treibt in ihrer Freizeit gerne Sport und kocht. Jetzt möchte sie bei „Germany’s Next Topmodel“ als Model durchstarten.

Anya (19, Berlin)

Geboren und aufgewachsen in Berlin, begann die 19-Jährige nach ihrer mittleren Reife eine Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten. Ihre Freizeit verbringt sie mit ihrem Hund Benni, ihrem Papa oder in Ägypten als Animateurin. „Germany’s Next Topmodel“ 2023 zu werden, ist Anyas größter Traum. Um diesen Traum wahrwerden zu lassen, holt sie sich Inspiration bei ihrem Idol, der #GNTM-Gewinnerin und Unternehmerin, Stefanie Giesinger.

Mirella (20, Berlin)

In Berlin geboren und aufgewachsen, begann die 20-Jährige nach ihrem Abitur als Sozialarbeiterin zu arbeiten. Neben ihrer beruflichen Karriere liebt es Mirella zu singen, Gedichte zu schreiben oder analog zu fotografieren. Ihre größte Inspiration ist Sängerin Lana Del Ray.

Selma (18, Berlin)

Selma liebt das Rampenlicht. Bereits im Alter von elf war sie vier Jahre lang Mitglied des „Jungen Ensembles“ im Friedrichsstadtpalast, wo sie in diversen Stücken auf der Bühne stand. Mit ihren Freundinnen zieht die Abiturientin am Wochenende gerne um die Häuser und macht das Berliner Nachtleben unsicher. Selma konnte bereits erste Modelerfahrungen sammeln und will nun bei #GNTM groß durchstarten.

Cassy (23, Hamburg)

Cassy arbeitet neben ihrem Studium als Tanzlehrerin. Sie setzt sich für Frauenrechte ein und hat die Organisation „Survivors Hamburg“ mitgegründet, die sich gegen sexualisierte Gewalt einsetzt. Wer ihre Wertvorstellungen nicht teilt, wird von Cassy direkt aus ihrem Leben gebannt. Die 23-Jährige liebt es im Mittelpunkt und vor der Kamera zu stehen und ihren Körper zu präsentieren.

Olivia (22, Hamburg)

Olivia liebt ihre Grübchen. Ihre Frisur wechselt sie ganz nach Lust und Laune, mal lang mal kurz, mal lila, mal Orange. Gemeinsam mit ihrer Mutter lebt die Studentin in Hamburg. Allerdings studiert sie in Bremen BWL. Die 22-Jährige hat einen großen Freundeskreis. Wenn sie nicht gerade mit ihren Freunden im Schwimmbad ist, in der Stadt bummelt und shoppen geht, schaut Olivia am liebsten Serien und Filme.

Emilia (19, Kelkheim im Taunus)

„Germany’s next Topmodel“ gewinnen und einmal nach Los Angeles reisen: Mit der Teilnahme bei #GNTM könnte sich Emilia gleich beide Träume erfüllen. Schon als Kind träumte die 19-Jährige davon, die Laufstege dieser Welt zu erobern. Die Kelkheimerin absolvierte die Mittlere Reife und jobbte in einem Café. Jetzt möchte sie bei #GNTM durchstarten und es ihrem großen Vorbild Bella Hadid gleichtun.

Sarah (20, Osnabrück)

Sarah ist ein großer Fan von Megan Fox. Die 20-Jährige würde gerne so aussehen wie sie. Ihre Eltern sind der gelernten Frisörin sehr wichtig. Mit ihnen verbringt sie sehr viel Zeit. Sich selbst beschreibt Sarah als emotional, liebevoll, lustig, hilfsbereit und herzlich. Sie ist sehr emphatisch und ist immer für ihre Freunde da. In ihrer Freizeit macht Sarah viel Sport oder sucht im Internet nach den neuesten Klamotten.

Nina (22, Wetter/Ruhr)

Nina wusste schon immer, dass sie Model werden möchte: Doch um ihre Eltern zu beruhigen und eine Absicherung zu haben, machte sie zunächst eine Ausbildung in einem Zoofachgeschäft. Ihre freie Zeit verbringt die 22-Jährige am liebsten mit ihrem Freund. Gemeinsam gehen sie essen oder fahren nach Dortmund ins Fußballstadion. Neben ihrem Job lernt Nina gerade das Tätowieren. Sich selbst hat sie bereits das eine oder andere Tattoo gestochen.

Jülide (23, Paderborn)

Jülide kommt aus Paderborn und ist Studentin der Rechtswissenschaften. Die 23-Jährige treibt in ihrer Freizeit gerne Sport und engagiert sich ehrenamtlich im Tierheim. Am Wochenende geht sie gerne mit ihrer Oma in der Stadt spazieren, trifft sich mit ihrer besten Freundin und bereitet ihre To-Do-Liste für die kommende Woche vor.

Somajia (21, Bielefeld)

Somajia setzt für ihren Traum alles auf eine Karte. Eigentlich stand ihre Ausbildung als Operationstechnische Assistentin kurz bevor, aber die 21-Jährige hat nur ein Ziel: #GNTM 2023 werden. Ihre große Leidenschaft ist das Tanzen. Sie tanzt in Clubs und auf Veranstaltungen und verdient sich damit etwas dazu. Somajias Eltern kommen beide aus dem Togo. Wenn die gelernte Einzelhandelskauffrau aus dem Haus geht, muss ihr Outfit perfekt sein.

Ida (23, Köln)

Geboren im griechischen Kastori, lebt die 23-jährige Albanerin mit ihrem Freund und Hamster Putito zusammen in Köln. Ihr größter Wunsch ist es als international bekanntes Supermodel durchzustarten. Dafür würde sie gerne auf den Catwalks für Dolce & Gabbana laufen oder eine Kampagne für die Modemarke shooten.

Tracy (25, Essen)

Tracy ist 25 und arbeitet als Medizinische Fachangestellte in Essen. Sie hat schon bei kommerziellen Shootings und auf der Berlin Fashion Week erste Modelerfahrungen sammeln können. Tracys großes Vorbild ist Naomi Campell und sie träumt davon ein professionelles Beauty- und Laufsteg-Model zu werden.

Melissa (19, Düsseldorf)

Melissa beschreibt sich selbst als einen ehrgeizigen Menschen. Sie liebt den Wettkampf-Tanzsport und mag es, sich dabei mit anderen zu messen. Die Abiturientin ist ein absoluter Familienmensch. Ihre Mutter kommt ursprünglich aus Peru, ihr Vater aus Finnland. Zusammen mit ihren Eltern, ihrer jüngeren Schwester und ihrem Hund Yoshi lebt sie in Düsseldorf.

Anna-Maria (24, Bochum)

Biologin, Fußballerin und Model – was für die einen gegensätzlicher nicht sein könnte, ist für Anna-Maria Alltag. Wohnhaft in Bochum, aber Münsterin im Herzen. Dort, wo ihre Familie und einige ihrer Freunde wohnen. Hätte sie einen Wunsch für ein Foto-Shooting frei, wäre es für eine Sportmarke.

Juliette (20, Bad Sobernheim)

Juliette beschreibt sich selbst als einen sehr lustigen und impulsiven Menschen. Sie mag es nicht, wenn es langweilig ist und versucht immer das Beste aus allem zu machen. An einem perfekten Sonntag quatscht sie mit ihren Freunden und spielt mit ihnen Karten. Ihre großen Vorbilder sind die #GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger und Heidi Klum. Juliette macht eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement.

Vivien (22, Koblenz)

Mit der notwendigen Portion Selbstbewusstsein, Körperbeherrschung und Mut möchte Vivien bei #GNTM durchstarten. Nach ihrer Fachhochschulreife begann die 22-jährige Halbbrasilianerin eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel. Aufgrund ihrer Wurzeln spricht sie portugiesisch und liebt das brasilianische Essen ihrer Mutter. An Sonntagen lässt sie es ruhiger angehen. Jogginghose, Couch und ihre Familie sind die drei Essentials, die einen Sonntag für Vivien, zu einem perfekten machen.

Slata (19, Leipzig)

Die 19-jährige Studentin Slata ist in Russland geboren und lebt heute in Leipzig. Ihre große Leidenschaft ist das Tanzen. Am liebsten isst Slata Thai-Curry mit Reis und zum Nachtisch einen Hot-Brownie mit Eis. Für Victoria’s Secret zu modeln wäre für Slata ein absoluter Traumjob. Bis heute schaut sie sich die Shows von damals an und bekommt dabei Gänsehaut.

Indira (20, Samswegen)

Die 20-jährige Indira lebt bei Magdeburg und verbringt in ihrer Freizeit gerne viel Zeit mit ihren Ponys Molly und Moritz. Manchmal reitet sie auch auf Turnieren. Jetzt will sie ihre Karriere als Model starten und träumt davon, einmal ein Victoria’s Secret Engel zu sein.

Katherine (20, Flensburg)

Katherine ist 20 Jahre alt und kommt aus Flensburg. Von Rock’n’Roll-Tanzen über Ballett, bis hin zu Fitness – Katherine ist in ihrer Freizeit gerne sportlich aktiv. Aber auch shoppen, schminken und heimliches Singen gehören zu 100% zu ihr. New York ist Katherines absolutes Traumreiseziel.

Ana (22, Ostrohe)

Ana ist 22 und kommt aus dem kleinen Dorf Ostrohe bei Heide in Schleswig-Holstein. Sie arbeitet als Kauffrau für audiovisuelle Medien und sammelt Vogue Zeitschriften und Jacken. Ana ist mit einem echten Pop-Star liiert: Tom Gregory. Sie lernte den Musiker bei der Arbeit für sein Musik-Label kennen.

Elsa (18, Baden/Niederösterreich)

Die 18-jährige Elsa arbeitet als Friseurin in Österreich. Ihre Familie kommt gebürtig aus dem Kosovo. Elsas größtes Vorbild ist ihre Mutter.

Melina (18, Linz)

Melina absolvierte in den letzten Jahren eine Ausbildung zur Bürokauffrau in dem Unternehmen ihres Vaters, die sie erfolgreich abgeschlossen hat. Nun hat sie ausreichend Zeit, bei #GNTM durchzustarten. Sich selbst beschreibt die 18-jährige Österreicherin als einfühlsam, liebevoll, harmoniebedürftig und selbstbewusst. Ihre Freunde schätzen ihre Ehrlichkeit und ihre Hilfsbereitschaft. Zu Melinas großen Leidenschaften gehört das Tanzen. Mit ihrem Freund Paul ist sie seit über zwei Jahren glücklich liiert.