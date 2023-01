GNTM 2023: Start, Models, Sendezeiten & Drehort – alle Infos zur Staffel!

Es geht wieder los: Heidi Klum sucht wieder das schönste Mädchen! Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ steht in den Startlöchern. KUKKSI verrät alle bisher bekannten Details.

Stolze 17 Jahre sind vergangen, als die erste Staffel von GNTM im Jahr 2006 über die Bildschirme flimmerte. Seitdem sind hunderte Models über die Catwalks gelaufen. Die Suche von Heidi Klum nach dem schönsten Mädchen geht bei ProSieben auch 2023 in eine neue Runde. Die Jurorin begrüßt 30 neue Kandidat:innen, welche Deutschlands neues Topmodel werden wollen.

Wann startet GNTM auf ProSieben?

Die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ startet am 18. Februar 2023 auf ProSieben. Die Folgen werden dann wie auch in den vergangenen Jahren immer donnerstags zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die Folgen kannst du auch im Livestream bei Joyn verfolgen. Auf dem Streamingdienst werden nach der Ausstrahlung die Episoden kostenlos zur Verfügung gestellt. Die aktuelle Episode wird auch einen Tag später beim Sender sixx wiederholt.

Das sind die Sendezeiten

Folge 1: 16.2.23 um 20:15 auf ProSieben

Wer sind die Kandidatinnen bei GNTM?

Bisher hat ProSieben die Kandidatinnen der diesjährigen Staffel von „Germany’s next Topmodel“ noch nicht bekanntgegeben. Bekannt ist bisher nur, dass 30 Topmodel-Anwärterinnen in den Folgen zu sehen sind. Sobald der Sender die Models enthüllt. erfahrt ihr es hier.

Wo wird die Staffel gedreht?

Die vergangenen Staffeln wurden anfangs in Deutschland gedreht, bevor es dann in die weite Welt hinausging. In der neuen Staffel ist alles anders: Gedreht wird nämlich von Beginn an Los Angeles! Für die Kandidatinnen dürfte damit ein riesiger Traum in Erfüllung gehen. Denn für Modeljobs ist Los Angeles der perfekte Anlaufort – zudem ist hier auch Hollywood zu Hause und natürlich gibt es in der US-Metropole rauschende Promipartys. Schon gelesen? GNTM 2023: Das ändert sich in der neuen Staffel!