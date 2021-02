GNTM 2021: Kandidatin Romina hat einen berühmten Freund!

Bei ProSieben startet am 4. Februar 2021 die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel”. Zu den Kandidatinnen gehört auch Romina Palm: Die 21-Jährige aus Köln will Heidi Klum auf ganzer Linie überzeugen. Die Beauty ist glücklich vergeben – ihr Freund ist kein Unbekannter.

Romina Palm ist selbstständig und ist im Netz schon ein echter Star! Denn die 21-Jährige hat bereits knapp 100.000 Abonnenten – aufgrund ihrer Teilnahme bei “Germany’s next Topmodel” dürften wohl bald noch viele Follower hinzukommen. Auf einen gesunden Lebensstil legt sie viel Wert – Das Nachwuchs-Model macht gerne Sport und ernährt sich ausgewogen. Sie nimmt kein Blatt vor den Mund und ist auch öfter nachdenklich. Zu ihren Vorbildern gehört GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger.

Romina will nun zeigen, welche Model-Qualitäten wirklich in ihr stecken. Deshalb hat sie sich auch bei GNTM beworben und will mit auffälligen Outfits punkten. “Ich werde ‚Germany’s Next Topmodel‘ 2021, weil ich das perfekte Vorzeigebeispiel dafür bin, dass man alles in seinem Leben erreichen kann, wenn man lediglich man selbst ist und an sich glaubt”, sagt die Kandidatin in einem Interview mit ProSieben.

Stefano Zarrella ist der Freund von Romina

Der Freund von Romina ist kein Unbekannter. Es handelt sich dabei nämlich um Stefano Zarrella – dem Bruder von Giovanni Zarrella. “Er ist ein sehr herzlicher Mensch, er achtet sehr auf das Innere eines Menschen. Er hat mir beigebracht, dass die Werte viel wichtiger sind, als das Äußere. Durch ihn bin ich wieder im Reinen mit mir”, sagt die 21-Jährige zu ProSieben. Und was hat ihr Liebster überhaupt dazu gesagt, dass sie bei GNTM teilnimmt? “Sie bringt alles mit, was ein Model braucht: Sympathie, Fleiß und sie ist vor der Kamera einfach eine Eins”, verriet Romina. Ob sie in der neuen Staffel tatsächlich ein Foto von Heidi Klum bekommen wird? Die neue Staffel von “Germany’s next Topmodel” zeigt ProSieben ab dem 4. Februar 2021 immer donnerstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? GNTM 2021: Kandidatin Maria ist gehörlos!