Für Übergewicht bekannt: TikTok-Star Idan Ohayon stirbt mit 28 Jahren!

Idan Ohayon hatte bei TikTok eine riesige Fanbase und begeisterte die Community mit seinen Clips. Bekannt war der Influencer vor allem durch sein Übergewicht. Doch nun ist er im Alter von nur 28 Jahren verstorben.

In seinen Videos machte sich Idan Ohayon vor allem über sein Übergewicht lustig. Das kam bei seinen Followern gut an und hat sich dadurch in den vergangenen Jahren eine große Community aufgebaut. Nicht nur bei TikTok, sondern auch bei Instagram und YouTube machte er kein Geheimnis draus, dass er gerne isst. Doch jetzt ist er verstorben.

Idan Ohayon verstarb in einem Krankenhaus

In der vergangenen Nacht starb er im Alter von 28 Jahren, wie The Sun berichtet. Zuletzt habe er sich in einem Krankenhaus in Israel befunden. Seine Familie teilte mit, dass er zuletzt starke gesundheitliche Probleme hatte – wahrscheinlich ist das auch die Todesursache. Welche Probleme er jedoch genau hatte, ist nicht bekannt. Der Influencer soll noch heute beerdigt werden, heißt es weiter.

Die Fans müssen also in Zukunft auf lustige Clips des TikTok-Stars verzichten und zeigen ihre Bestürzung in zahlreichen Kommentaren im Netz. „Ich kann es einfach nicht glauben" oder „Du bist viel zu früh gegangen" schreiben seine Follower im Netz.