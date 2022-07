Die TikTokerin Eva Bacchoo verbrachte einen traumhaften Urlaub auf der griechischen Insel Kreta. Doch als sie sich an den Pool mit ihrer Tasche chillt, fängt diese plötzlich Feuer, als sie sich nur einen Moment wegdreht. Wie ist das passiert und vor allem was hatte das Feuer für Folgen?

Eigentlich war nicht mehr als ein paar schöne Stunden am Pool geplant. Doch daraus entstand nun ein viraler Clip, bei der ihre Tasche plötzlich gebrannt hatte. Inzwischen hat dieses Video schon über 1,6 Millionen Aufrufe – und es steigt immer weiter. Doch was war denn so richtig passiert und wie konnte es so weit kommen?

Plötzlich brennt ihre Tasche

Wenn man in so einem schönen und warmen Urlaubsland wie Griechenland ist, dann sollte man sich ein Sonnenbad natürlich nicht entgehen lassen. Das dachte sich auch die TikTokerin Eva Bacchoo. Also legte sie sich schön auf eine Liege am Pool und ließ ihre Seele baumeln. Neben ihrer Liege hatte sie ihre Tasche, die sie kurz zuvor erst bei Primark gekauft hatte, stehen. Als sie dann etwas zu trinken aus der Tasche nehmen wollte, bemerkte sie, dass sie gebrannt hatte.

Wie konnte das passieren?

Zum Glück ging die Tasche nicht komplett in Feuer auf und es konnte glücklicherweise auch nichts anderes anzünden. Auch ihre AirPods in der Tasche selbst haben den Unfall überlebt. Aber wie kam es überhaupt dazu, dass ein offenes Feuer entstand? Sie selbst glaubte zwar, dass es an einem Metallknopf an der Tasche gelegen haben könnte. Ihre Fans waren da allerdings anderer Meinung. So wurde spekuliert, dass es auch an der Wasserflasche gelegen haben könnte, die die Sonnenstrahlen eventuell gebündelt haben. Allerdings ist das im Nachhinein nur schwer herauszufinden. Schon gelesen? Khaby Lame: Das ist der erfolgreichste TikToker der Welt!