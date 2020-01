Elene Lucia Ameur: BTN-Zoe hat viel Hass erfahren!

Elene Lucia Ameur gehört seit einigen Monaten nicht mehr zum Cast von „Berlin – Tag & Nacht“. Mit ihrer Rolle Zoe polarisierte die Darstellerin in der Daily immer wieder – zuletzt geriet die Situation komplett außer Kontrolle. Das brachte jedoch auch einige Schattenseiten mit sich.

Die Beauty ist total happy, bei „Berlin – Tag & Nacht“ mitgespielt haben – sowohl die Kollegen als auch die Produktion schätzt Elene Lucia Ameur sehr. „Es war einfach irre. Mit der Rolle der Zoè Schuster habe ich eine unfassbar polarisierende Figur verkörpert. Das wurde mir erst klar, als die ersten Folgen ausgestrahlt wurden“, erzählt die Darstellerin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Ihre Rolle Zoe polarisierte

Ihre Rolle Zoe nahm kein Blatt vor den Mund – kurz vor ihrem Ausstieg eskalierte jedoch die Situation: Sie schmiedete Intrigen und nahm zuletzt sogar Krätze und Schmidti als Geiseln. Dann folgte eine Zwangseinweisung in eine Psychiatrie.

BTN-Elene wurde von Fans angespuckt

Ihre Rolle hatte auch einige negative Nebeneffekte – besonders, was die Fans auf der Straße angeht. Denn einige konnte sie als Person nicht mit der Rolle auseinander halten. „Die Reaktionen waren krass. Auf der Straße wurde ich oft angesprochen, was ich denn für ein Miststück sei. Einmal wurde ich sogar angespuckt. Leider konnten einige nicht zwischen meiner Person und der verschlagenen Zoè trennen. Auch im Netz habe ich viel Hass erfahren – aber auch extremen Zuspruch. Das war total neu für mich. Die Arbeit am Set hat viel Spaß gemacht. Das Team und die Produktion waren großartig“, offenbart die Darstellerin weiter.

Comeback bei Berlin – Tag & Nacht?

Ein Comeback bei „Berlin – Tag & Nacht“ schließt die Darstellerin übrigens nicht aus, wie sie kürzlich gegenüber KUKKSI verriet. Denn ihre Rolle Zoe sei nicht tot, sondern in einer Psycho-Klinik – eine Rückkehr wäre daher durchaus denkbar. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.