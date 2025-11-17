Connect with us

    Drama bei „Bauer sucht Frau“-Insa: Bewerber bricht Show ab – „Ich werde den Hof verlassen!“

    gepostet am

    Christoph und Insa bei "Bauer sucht Frau"
    RTL

    Insa hatte keinen einfachen Start bei „Bauer sucht Frau“. Auf der Hofwoche folgt nun das nächste Fiasko: Zwischen der 28-Jährigen und ihrem Hofgast knisterte es nicht – und dieser bricht die Show sogar ab.

    Bei „Bauer sucht Frau“ ist es wieder Zeit für große Gefühle auf dem Land. Insa lernt in der Kuppelshow ihren Hofgast näher kennen – ein Happy End gibt es jedoch leider nicht. Denn Christoph bricht die Hofwoche überraschend ab.

    „Bisher ist da noch nicht der Funke übergesprungen“

    Christopher wollte bei den Bauerarbeiten mitanpacken. Doch dann stichelte die 28-Jährige plötzlich: „Ich hab gerade schon so ein bisschen Vorwürfe rausgehört. […] Bisher ist da noch nicht der Funke übergesprungen.“ Christoph stellte daraufhin fest: „Wir sind echt wie Feuer und Wasser. Es war echt schwierig.“ Und weiter: „So unterschiedlich, wie wir beide bei der Arbeit sind, so unterschiedlich sind wir auch im Leben!“

    Insa und Inka Bause bei "Bauer sucht Frau"
    "Bauer sucht Frau" 2025: Böse Überraschung - Kandidatin Insa erhält doppelten Korb

    „Ich werde den Hof verlassen!“

    Christoph sucht anschließend das Gespräch mit Insa und stellte klar, dass ein weiteres Kennenlernen keinen Sinn macht. Denn die Vorstellungen der beiden gehen zu weit auseinander. „Ich hätte mir von deiner Seite aus mehr Interesse für mein Leben gewünscht. Und wenn da nicht ein einziger Funken ist, sehe ich nicht so viel Sinn hier in der ganzen Geschichte! Ich werde den Hof verlassen!“, so Christoph.  Dann hat er die Hofwoche tatsächlich abgebrochen – zum Ärgernis der Pferdehofbesitzerin: „Ich hätte mir schon ein paar Tage mehr gewünscht.“

    Bereits in der vergangenen Woche wurde Insa von den Zuschauern kritisiert, nachdem sie Christoph in einem Tiny House im Garten untergebracht hatte. Dort hatte er kein eigenes Badezimmer und musste sich mit einem Dixiklo im Garten zufriedengeben. „Na super, da fühlt man sich doch willkommen“, stellt ein Nutzer bei Instagram fest.

    Schwieriger Start für Insa bei „Bauer sucht Frau“

    Schon der Start bei „Bauer sucht Frau“ lief für Insa alles andere als erfolgreich. Denn die Bäuerin hat gleich einen Doppel-Korb bekommen – für Christoph war es die zweite Chance. Nachdem Daniel abgesprungen ist, sagte sie zu Christoph: „Du warst tatsächlich von Anfang an mein Favorit und deshalb war ich auch vorhin so ein bisschen schockiert und traurig, dass du gesagt hast, dass du nicht mitkommen möchtest.“

    Schließlich fragte sie: „Und da wollte ich dich fragen, ob du bereit wärst mitzukommen, wenn nur du mitkommst zur Hofwoche?“ Nachdem Insa zunächst einen Korb von Christoph bekommen hatte, zog dieser auf ihrem Hof ein – aber nun ist der Funke endgültig nicht übergesprungen.

    Die Folge von „Bauer sucht Frau“ zeigt RTL am 24. November 2025 um 20.15 Uhr und ist schon bei RTL+ abrufbar.

