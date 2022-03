Diese 6 Superstars haben noch nie einen Oscar gewonnen

Einige Schauspieler haben in unzähligen Streifen mitgewirkt und sind aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Und obwohl sie absolute Superstars sind, haben sie noch nie einen Oscar gewinnen. KUKKSI hat mal einige Stars rausgesucht, welche noch nie Academy Award bekommen haben.

Wer kennt es nicht? Eigentlich war man so gut, dass man den Preis verdient hat. Doch dann hat man plötzlich einen Konkurrenten, der so krass abgeliefert hat, dass man am Ende doch leer aus geht – obwohl ein Award eigentlich gerecht gewesen wäre. So ungefähr muss es sich für den ein oder anderen Schauspieler anfühlen, der bei den Oscars nominiert war.

Diese Promis haben keinen Oscar

Tom Cruise

Hättest du das erwartet? Obwohl er schon in unzähligen Filmen mitgespielt hat, konnte er bisher noch nie einen Academy Award abräumen. Das ist schon echt krass. Vor allem, weil er in einigen guten Filmen eine Rolle hatte. Doch der 50-Jährige hat ja noch ein paar Jahre vor sich, um vielleicht doch noch einen Oscar mit nach Hause zu nehmen.

Jim Carrey

Er hat schon in unzähligen Komödien und Actionfilmen mitgespielt. Die Liste ist sehr lang, doch bisher hat es nie für einen Oscar gereicht. Eigentlich ziemlich krass, wenn man bedenkt, was er bisher geleistet hat. Sobald man ihn sieht, muss man automatisch an eine seiner vielen Rollen denken.

Bill Murray

Der heute 71-Jährige hat noch nie einen Oscar gewinnen können. Doch was noch viel krasser und eigentlich schon fast unglaublich ist, ist die Tatsache, dass er in seinem ganzen Leben bisher nur einmal nominiert wurde. Das war 2004 für den Film ,,Lost in Transition“ in der Kategorie „Bester Hauptdarsteller“.

Harrison Ford

Was Harrison Ford mit Bill Murray gemeinsam hat? Eine Oscar-Nominierung und keine goldene Statue im Regal zu Hause. Auch er konnte noch nie eine Trophäe mit nach Hause nehmen – und das, obwohl er in super vielen Filmen zu sehen war und sogar auch selbst produziert hat.

Johnny Depp

Auch er ging bisher immer nur leer aus, aber: Er war immerhin schon drei Mal nominiert. Allein für seine Rolle in der ,,Fluch der Karibik“-Reihe hätte er aber eigentlich auf jeden Fall einen Academy Award verdient. Doch die Konkurrenz war gnadenlos hart. So reichte es bisher nur für die drei Nominierung.

Bruce Willis

Das Bruce Willis noch nie einen Oscar gewinnen konnte, ist beinahe schon skandalös. Wenn er in einem Actionfilm mitspielt, dann hat das schon direkt ein anderes Level. Doch was nicht ist, kann ja noch werden.