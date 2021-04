Diese Stars hatten die lustigsten ersten Jobs

Wenn wir in die Welt der Promis schauen, dann sehen wir immer nur Glamour, Erfolg und ein sorgenfreies Leben. Dabei sind viele Stars gar nicht in diese Welt hineingeboren, sondern haben klein angefangen. Wir verraten euch Stars, die früher in ganz normalen Jobs gearbeitet haben und heute nur noch auf Bühnen stehen.

Wenn wir Stars wie Taylor Swift, Jennifer Aniston oder Brad Pitt sehen, dann denken wir oft, dass sie noch nie richtig in einem normalen Job gearbeitet haben und in die glitzernde Glamourwelt geboren wurden. Dabei stimmt das gar nicht. Denn selbst sie haben schon in stinknormalen Berufen gearbeitet. Du wirst sicher überrascht sein, wenn du erfährst, als was sie früher gearbeitet haben.

Die verrücktesten Jobs der Promis

Pink

Heute kann sich die Popsängerin vor Preisen und Titeln gar nicht mehr retten. Gefühlt läuft sie den ganzen Tag im Radio. Doch das war nicht immer so. Vor ihrem großen Durchbruch arbeitete sie nämlich als Aushilfe bei McDonald’s.

Ozzy Osbourne

Heute ist er eine absolute Rocklegende. Das war aber nicht immer so. Als er noch jung war, arbeitete er nämlich in einem Schlachthaus als Metzger. Heute füllt er Stadien mit Fans. Doch nicht nur sein Beruf hat sich geändert. Mittlerweile ist er nämlich auch Vegetarier geworden.

Johnny Depp

Der 57-Jährige war nicht immer so erfolgreich wie heute. „Captain Jack Sparrow“ verkaufte früher am Telefon Kugelschreiber mit Gravur. Wenn er an diese Zeit zurückdenkt, wird ihm bestimmt das ein oder andere Schmunzeln und Grinsen übers Gesicht kommen.

Jennifer Aniston

Auch sie musste sich mit Gelegenheitsjobs über dem Wasser halten. Damit sie ihren Kühlschrank füllen konnte, arbeitete sie als Fahrradkurierin in New York. Später schaffte sie ihren Durchbruch mit der Serie „Friends“.

Brad Pitt

Kaum vorstellbar, aber wirklich wahr. Früher lief er nämlich als Hühnchen durch die Straßen. Genauer gesagt als Maskottchen für eine Imbiss-Kette. Wie cool es doch wäre, wenn es davon noch Bilder geben würde.

Taylor Swift

Die Popsängerin zählt zu den größten Künstlerinnen der aktuellen Periode – und das gerade mal mit 30. Da kann man sich kaum vorstellen, dass sie schon mal etwas anderes außer singen gemacht hat. Ist aber wirklich so. Früher hat sie nämlich auf einer Farm gearbeitet und dort Tannenbäume von Insekten befreit. Schon gelesen? Diese Stars wollten schon mal US-Präsident werden