Diese 4 Sternzeichen werden zu Silvester verlassen

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu – die perfekte Zeit um die ein oder andere Sache Revue passieren zu lassen. Einige werden feststellen, dass sie mit ihrem Job nicht zufrieden sind – andere wollen sich ein neues Hobby suchen. Und wieder andere kommen zum Entschluss, dass ihre Partnerschaft vielleicht doch nicht für immer ist.

Nicht, dass Corona das Jahr 2020 von uns allen sowieso schon komisch genug gestaltet hätte – in der Liebe lief es für einige auch nicht sonderlich gut. Gerade für Pärchen steht dieses Jahr unter keinem guten Stern: Vor allem der erste Lockdown hat einige Opfer gebracht. Für viele war 2020 ein katastrophales Jahr in Sache Liebe.

Diese Sternzeichen werden 2021 wahrscheinlich als Single starten

Steinbock

Für dich liegt die Priorität in diesem Jahr ganz klar auf der Karriere! Und das zahlt sich auch aus: In den letzten Monaten hast du für deinen Job ordentlich geschuftet und erntest zum Jahresende die Früchte. Doch dein Karriere-Fokus lässt dein Privatleben ziemlich in den Hintergrund rücken. Dein Partner hat das noch eine Weile mitgemacht, doch zu Silvester könnten die drei Worte „Wir müssen reden“ kommen.

Skorpion

Die Melancholie erwischt den Skorpion gerade zum Ende des Jahres. Die vergangenen zwölf Monate haben viel mit sich gebracht und auch viele Sichtweisen verändert. Für das Sternzeichen steht ganz klar die Selbstfindung im Mittelpunkt. Eine Beziehung ist da möglicherweise gerade nicht das richtige, was dein/e Partner/in natürlich auch gemerkt hat.

Jungfrau

Mit dem neuen Jahr sollen auch neue Pläne gemacht werden. Die Jungfrau möchte da ihre Beziehung auf das nächste Level bringen und malt sich eventuell eine gemeinsame Wohnung oder eine Hochzeit aus. Der Partner des Sternzeichens sieht das aber ein bisschen anders und nachdem die Jungfrau seine Pläne angesprochen hat, rudert dieser deutlich zurück. Möglicherweise etwas zu deutlich.

Widder

Dein 2020 war bestimmt von Höhen und Tiefen. Deine Beziehung hat vor allem in der Lockdown-Zeit gelitten und ist danach auch nicht mehr in Einklang gekommen. Mit dem zweiten Lockdown-Light werden hier alte Wunden aufgerissen und deiner Partnerschaft der schlussendliche Todesstoß verpasst. An Silvester werden sich deine Karten wohl neu mischen.