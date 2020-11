Diese 3 Sternzeichen lassen sich leicht ablenken

In einer Welt der Smartphones fällt es schwer seinen Fokus auf eine Sache zu lenken. Viel zu gern findet man sich auf Instagram oder TikTok wieder. Sind wir mal ehrlich: Jede Sache wäre auch spannender, als die Arbeit zu machen, auf die man sowieso keine Lust hat.

Dir fällt es schwer dich auf eine Sache konstant zu konzentrieren? Dann gehörst du wahrscheinlich zu den Menschen, die sich auch leicht ablenken lassen. Für dich gibt es immer eine wichtigere Sache, als die, die gerade ansteht. Egal ob in der Schule oder auf der Arbeit mit dem Handy oder doch das neuste YouTube-Video— plötzlich ist alles andere interessanter, als diese nervige Aufgabe!

Diese Sternzeichen können sich nicht so gut konzentrieren

Fische

Ganz klar: Du liebst es die Realität auszuschließen und dich in deine eigenen Fantasiewelt zu retten. Der stressige Alltag macht dich völlig kaputt, viel lieber würdest du gerade lieber irgendwo auf Bali am Strand liegen. Deine Vorstellungskraft ist da grenzenlos – lässt dich aber auch zu einem der unkonzentriertesten Sternzeichen werden.

Krebs

Eine To-Do-Liste erstellen und diese step by step abarbeiten? Kennst du nicht. Denn als Krebs möchtest du am liebsten alle Dinge, die anstehen auf einmal machen! Und genau da liegt auch dein Problem. Der Krebs nimmt sich so viel, dass er schon wieder überfordert ist und sich dann auf wirklich gar nichts konzentrieren kann. Die Geburtstagsparty der besten Freundin ist, der wichtige Termin bei deinem Chef: Es sind einfach so viele Sachen, auf die das Sternzeichen Acht geben muss!

Schütze

Eigentlich bist ein sehr konzentrierter Mensch. Doch wenn es darum geht, wie du dein nächsten Abenteuer planst ist jeglicher Fokus bei dir weg! Der Schütze liebt es einfach zu sehr sich die wildesten Touren anzuschauen und diese dann zu planen. Dafür geht gut und gerne deine Arbeitszeit drauf. Selbst bei Freunden kannst du nicht aufhören über deinen nächsten Trip nachzudenken!