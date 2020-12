Schon bald steht der Jahreswechsel bevor! Für einige könnte es DAS Jahr werden – zumindest in Sachen Liebe. Laut dem Horoskop werden bei drei Sternzeichen schon bald die Hochzeitsglocken läuten.

Okay, zugegeben: In der Liebe war es 2020 nicht ganz einfach. Singles konnten aufgrund der Gesundheitslage kaum Dates haben und Menschen in Beziehungen hockten beinahe 24 Stunden zu Hause aufeinander. Doch im Jahr 2021 soll nun alles anders werden und für einige Sternzeichen könnte es DAS Liebes-Jahr werden – ob du wohl auch dazu gehörst?

Diese 4 Sternzeichen werden 2021 heiraten

Skorpion

Der Skorpion kann manchmal sehr kompliziert sein – auch in Beziehungen. Aber er hat auch eine romantische Seite und kümmert sich immer um seine Liebsten. Ihr Job ist ihnen aber auch extrem wichtig. Im kommenden Jahr erhält das Sternzeichen einen Heiratsantrag – damit ist er etwas überfordert. Denn der Skorpion ist sich unsicher, ob er die Erwartungen seines Partners erfüllen kann.

Waage

Die Waage ist sehr liebevoll und versucht immer, die Wünsche ihres Partners zu erfüllen. Zwar können sie durchaus auch mal etwas zickig sein, aber das kann man ihnen verzeihen. Hat sich die Waage verliebt, kann es nicht schnell genug gehen und plant eine Traumhochzeit – das könnte im nächsten Jahr der Fall sein. Die Chancen stehen zumindest gut, dass endlich die Hochzeitsglocken läuten.

Krebs

Der Krebs ist sehr selbstbewusst, verfolgt diverse Pläne und weiß immer genau, was er will – auch beim Thema Liebe. Hat das Sternzeichen mal eine Beziehung, soll irgendwann auch die Hochzeit kommen. Das Sternzeichen will keinen einfachen Antrag – er erwartet, dass sich sein Partner etwas Besonderes einfallen lässt. Das Jahr 2021 wartet auf das Sternzeichen jedenfalls voller Liebe!

Fische

Fische-Geborene wissen genau, was sie wollen! Hat man das Sternzeichen als Freund, kommt man mit ihm super klar – auch in Beziehungen läuft immer alles bestens. Fische wollen keine Affäre oder ONS, sondern feste Beziehungen. Im kommenden Jahr wirst du überrannt von deinen Gefühlen und bekommst einen Heiratsantrag. Schon gelesen? Diese 4 Sternzeichen finden 2021 ihre große Liebe