Diese 4 Sternzeichen sind die größten Lügner

Eine kleine Notlüge musste wohl jeder von uns schon mal auftischen. Es gibt aber einige Menschen, welche dauerhaft lügen und beinahe nie die Wahrheit sagen. Diese negative Charaktereigenschaft trifft laut dem Horoskop besonders auf einige Sternzeichen zu.

Jeder von uns greift mal zu einer kleineren Notlüge – das ist eigentlich auch völlig okay. Es gibt jedoch Menschen, welche einfach immer lügen und man nicht mehr unterscheiden kann, was nun der Wahrheit entspricht oder nicht. Mit der Ehrlichkeit nehmen sie es einfach nicht so genau, erfinden völlig neue Geschichten oder müssen einfach immer übertreiben. Besonders einige Sternzeichen nehmen es mit der Wahrheit nicht so genau und sind echte Schwindler.

Diese Sternzeichen sagen nie die Wahrheit

Löwe

Der Löwe ist selbstbewusst und steht gerne im Mittelpunkt. Und genau damit das so bleibt, erfindet er immer wieder Geschichten, um andere damit zu beeindrucken – diese entsprechen jedoch nur selten der Wahrheit. Ihre Lügengeschichten mit dem Drang zur Übertreibung sind bis ins kleinste Detail durchdacht – deshalb kann man dem Sternzeichen nicht mal auf die Schliche kommen. Und Löwe-Geborene haben dabei nicht mal ein schlechtes Gewissen.

Zwillinge

Zwillinge reden sehr gerne – doch nicht alles stimmt davon. Denn auch das Sternzeichen übertreibt gerne mal und flunkert andere immer wieder an. Das Sternzeichen setzt auch alles daran, nicht aufzufliegen. Und sollte das doch mal passieren, erfinden sie direkt die nächste Lügengeschichte. Sie wollen damit ihrem Gegenüber einfach überzeugen – und meist funktioniert das auch. Genau wie der Löwe haben auch Zwillinge bei ihren Lügen absolut kein schlechtes Gewissen.

Stier

Der Stier will bei seinen Freunden im Mittelpunkt stehen. Und genau deshalb muss die ein oder andere Lüge auch mal herhalten, um die anderen zu beeindrucken. Bei diversen Ereignissen oder Abenteuern erfindet das Sternzeichen immer Details dazu, damit das ganze aufregender klingt. Stier-Geborene machen ihren Freunden auch immer Komplimente, um sich selbst beliebt zu machen und wollen dafür Anerkennung.

Fische

Fische sind eigentlich sehr sensibel oder sogar zurückhaltend. Dabei hat es das Sternzeichen faustdick hinter den Ohren! Denn Lügen gehört für das Sternzeichen zum Alltag einfach dazu – mit der Wahrheit nehmen es Fische-Geborene jedenfalls nicht so genau. Vor allem dann nicht, wenn sie sich selber in ein positives Licht rücken wollen. Und sie lügen auch, um andere zufriedenzustellen. Dem Sternzeichen sollte man definitiv nicht alles glauben.