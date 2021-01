Die Wintermonate sind eigentlich überhaupt nicht bekannt dafür Motivation und neuen Schwung ins Leben zu rufen – anders der Januar. Für viele ist genau das der Monat, in dem sie die Lust auf Veränderung richtig zur Geltung bringen. Einige Sternzeichen erleben aktuell aber ein ganz besonderes Hoch.

Neues Jahr, neues Glück. Der eine nimmt sich vor mehr zu trainieren, der andere möchte sein Leben komplett umkrempeln. Egal wie der Januar ist für die meisten ein fast schon magischer Monat. Die Neujahrsvorsätze klappen auch recht gut bei den einigen, vor allem im Januar – da ist die Motivation noch besonders hoch. Manch andere müssen sich nicht mal überwinden, die Motivation kommt bei ihnen von ganz alleine. Und auch sonst bei ihnen der Start in 2021 fast schon verdächtig gut.

Diese Sternzeichen haben den perfekten Januar

Krebs

In der Liebe hast du in den nächsten Wochen einfach Glück. In deiner Beziehung läuft alles, keine Streits oder ähnliches. Ihr verbringt viel Zeit gemeinsam und wisst diese auch zu schätzen. Für dich heißt es gerade in den kalten Tagen so viel Zeit zusammen im Bett verbringen, wie es nur geht! Die Wahrscheinlichkeit, dass der Single-Krebs seinen Traumpartner findet ist im Januar extrem groß. Solltest du dich also noch nicht auf einer Dating-Plattform angemeldet sein, wäre es jetzt Zeit dafür!

Waage

Auch bei dir ist in der Liebe alles rosig und wunderschön. Dein Partner und du habt viele romantische Momente in diesem Monat, was sich extrem entspannend auf dein restlichen Leben auswirkt. Vor allem im Job der Waage macht sich das bemerkbar, denn sie ist hochmotiviert! Die Kollegen – aber auch der Chef – sehen das, was natürlich alles andere als schlecht ankommt. So steht vielleicht eine Gehaltserhöhung gleich zum Anfang des Jahres an, wer weiß?

Zwilling

Eigentlich steht in den Wintermonaten die Welt so ein bisschen still. Gerade in Corona-Zeiten ist da nicht viel mit neuen Dingen entdecken oder in den Urlaub reisen. Aber das Sternzeichen Zwilling bremst das alles andere als aus! Die Neujahrs-Motivation packt dich in vollen Zügen und du entdeckt plötzlich völlig neue Hobbys, von denen du noch nicht mal was gehört hast! Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen sind am kriminellsten