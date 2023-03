Die Wollnys: Unerwartete Nachricht für die TV-Familie!

Das neue Feriendomizil in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ in der Türkei ist einzugsbereit. Eine unerwartete Nachricht von Loredana überrascht die Familie: Sie ist schwanger. Was sagt Familienoberhaupt Silvia? Die große Einweihungsfeier steht an.

Das neue Feriendomizil der Wollny-Großfamilie im schönen Ilica, in der Türkei ist nun endlich fertiggestellt. Das wochenlange Warten hat ein Ende und es kann mit Sack und Pack eingezogen werden. Besonders für Silvia, Harald, Sarafina und Peter ist der Einzug besonders, denn sie haben am längsten gewartet. Auch die Zwillinge Emory und Casey blühen auf.

Loredana Wollnys ist schwanger

Die ausgelassene Ferienstimmung wird prompt von einer Nachricht von Loredana unterbrochen. Die 18-Jährige ist schwanger. So überraschend die Nachricht kam, so überwiegt die Freude. Wie reagiert Mama Silvia auf die ungeplante Schwangerschaft? Auch Loredanas Zukunft wird sich ändern, denn sie wollte im August die Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten beginnen. Wie steht es mit der Beziehung um den Kindesvater? Nachdem ganzen Trubel um das neue Wollny-Baby, darf die Einweihungsparty inklusive Pool-Eröffnung nicht fehlen. Jeder muss mit anpacken.

Silvia als Familienoberhaupt hat eine klare Vorstellung der Rollenverteilung, so müssen auch die Männer der Töchter tatkräftig zur Stelle sein. Schaffen sie es, sich ohne türkisch Kenntnisse im Supermarkt ohne ihre Frauen zurecht zu finden? RTLZWEI zeigt die neue Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" am Mittwoch um 20:15 Uhr.