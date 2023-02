Die Wollnys: Endgültiger Schlussstrich in Deutschland?

Emory und Casey feiern in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ bald ihren ersten Geburtstag. Hierfür sollen Sarafina und Peter mit einem Wintergarten überrascht werden, doch es bleiben nur zwei Tage, um diesen zu errichten. Auf der Baustelle passiert Harald ein Missgeschick.

Neue Abenteuer für Familie Wollny: Emory und Casey feiern bald ihren ersten Geburtstag. Hierfür wollen Silvia und Harald die Eltern Sarafina und Peter mit einem Wintergarten überraschen, doch es bleiben nur zwei Tage, um diesen zu errichten. Auf der Baustelle passiert Harald ein Missgeschick. Außerdem beschäftigt die Großfamilie, dass sie gerne ein zweites großes Zuhause in der Türkei hätten.

Die beiden kleinen Wohnungen reichen vom Platz her leider nicht mehr und so soll vermieden werden, dass einige der Familienmitglieder im Hotel wohnen müssen. Ein Haus in Ilica hat es Silvia und Harald besonders angetan, doch der Rest der Familie kennt es noch nicht und möchte es mit eigenen Augen sehen. Was halten Silvias Kinder von dem Haus und werden sie sich für einen Kauf entscheiden?

Die Wollnys besichtigen ein Haus in der Türkei

Die Wollnys sind erneut in der Türkei besichtigen ein Haus in Ilica. Werden sie zuschlagen und es kaufen? Entspricht es ihren Vorstellungen? Die vorherigen Wohnungen waren zu klein für die Anzahl der Familienmitglieder. Zurück in Deutschland steht der erste Geburtstag der Zwillinge Emory und Casey an. Er soll groß gefeiert werden. Da die beiden keinen einfachen Start ins Leben hatten, bleibt auf der Geburtstagsfeier kein Auge trocken. Die Eltern Sarafina und Peter sind unglaublich stolz auf ihre kleinen Kämpfer. Flo und Sylvana bereiten Celinas Erstkommunion vor. Hierfür soll ihre Tochter ein schönes Kleid anprobieren und aussuchen. RTLZWEI zeigt die neue Doppelfolge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ heute um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Wollnys: Das sind die Jobs der Familie