Die Wollnys: Herzinfarkt! Harald schon wieder in Klinik

Harald ist wieder gut in Deutschland angekommen und sein Zustand ist stabil. Doch vor wenigen Tagen hat er in der neuen Folge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“einen erneuten Schwächeanfall bekommen und liegt nun wieder in der Klinik in Erkelenz. Die ganze Familie ist in Sorge.

Im vergangenen Familienurlaub in der Türkei erlitt Harald einen zweiten Herzinfarkt. Harald ist wieder gut in Deutschland angekommen und sein Zustand ist stabil. Doch vor wenigen Tagen hat er einen erneuten Schwächeanfall bekommen und liegt nun wieder in der Klinik in Erkelenz. Die ganze Familie ist in Sorge. Eigentlich steht für Sarafina und Peter in wenigen Tagen die Taufe ihrer Zwillinge Casey und Emory auf dem Programm. Auf die Feierlichkeit freut sich die ganze Familie schon seit Wochen. Sarafina jedoch kann sich nicht vorstellen, das Ganze ohne Harald zu feiern. Der Herzpatient durchläuft aktuell zahlreiche Untersuchungen im Krankenhaus. Nach wie vor ist es völlig unklar, ob er vor der Taufe entlassen wird. Sarafina überlegt, nun alles abzusagen.

Die Taufe steht an

Schon der Morgen vor der Taufe startet turbulent und nicht ganz nach Plan. Weil die Zwillinge Sarafina die Nacht auf Trab gehalten haben, verschläft die Zweifachmama. Zudem sorgen einige Missgeschicke für Zeitverzögerungen. Aufregung bei den Wollnys! Die Taufe der Zwillinge Emory und Casey steht an. Das Fest hat für die Wollnys eine ganz besondere Bedeutung, denn Sarafinas und Peters Kinder keinen einfachen Start ins Leben. Alle freuen sich auf die Feierlichkeiten, doch schon der Morgen vor der Taufe startet turbulent und nicht ganz nach Plan. Weil die Zwillinge Sarafina die Nacht auf Trab gehalten haben, verschläft die Zweifachmama.

Harald liegt noch immer im Krankenhaus

Zudem sorgen einige Missgeschicke zu Zeit Verzögerungen. Zudem kann Harald leider nicht an der Taufe teilnehmen. Er liegt nach einem Schwächeanfall noch immer im Krankenhaus. Damit er trotzdem an der Feier teilhaben kann, soll Harald per Videotelefonat später dazu geschaltet werden. Doch dann erhält Silvia außerplanmäßig einen Anruf. Ein Überraschungsgast kündigt sich für die Taufe an! RTLZWEI zeigt die neue Doppelfolge von „Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Wollnys: Flo macht Sylvana einen Heiratsantrag!