Die Geissens: Unfall-Drama um Robert! Davina eilt zur Hilfe

Carmen und Robert sind weiterhin mit dem Frühjahrsputz beschäftigt. Während Carmen und Robert Hand anlegen, drücken sich Davina und Shania gekonnt vor der Arbeit. Robert muss in einer schnellen Aktion sein Auto retten, es droht gegen seine Statue zu rollen und abzustürzen. Ist er schnell genug? Dabei kommt es zu einer Verletzung. Nicht nur das Auto, sondern auch Robert ist betroffen. Davina eilt zur Hilfe und verarztet ihren Vater so gut es geht. Wird Davina’s Hilfe ausreichen oder ist die Lage doch ernster als erst vermutet?

Carmen kann nicht aufhören Spielautomaten für die Villa zu kaufen. Immer mehr Spieleautomaten werden geliefert und Carmen ist absolut fasziniert von dem Spiel. Wird Robert sie von den Spielautomaten fernhalten können oder droht Carmen der Spielesucht zu verfallen?

Schießt sich Robert ein Eigentor?

Während dem Frühjahrsputz wird Carmen von den ganzen Spieleautomaten, die sie bestellt hat, abgelenkt. Robert sieht dies als Chance, sie zu einem Wettbewerb aufzufordern. Robert und Carmen wollen zum Nikki Beach Club fahren, welcher neu in St. Tropez eröffnet wurde. Beide wollen was trinken, doch einer von beiden muss fahren. Robert challenged Carmen zu einem Dart Wettbewerb. Der Verlierer muss fahren und kann somit nichts trinken. Wird Robert gewinnen oder schießt er sich ein Eigentor?

Am Abend treffen sich Carmen und Robert mit Davina auf der Indigo Star zum Abendessen. Die Indigo Star hat eine neue Belegschaft, welche Robert auf die Probe stellen will. Vor allem der Koch wird getestet, denn er ist eine wichtige Person auf dem Boot. Kann der neue Koch die Familie überzeugen?