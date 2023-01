Die Geissens: Krasse Beichte von Shania und Davina!

In der neuen Doppelfolge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ geht es wieder heiß her! Denn die Millionärsfamilie hat nicht nur Streß mit Immobilien, sondern ihre Töchter müssen den Eltern auch etwas beichten.

Die Spannung steigt: Werden sich die Geissens endlich für eine Immobilie in Dubai entscheiden können? Die Familie ist weiterhin auf der Suche nach einer neuen, glamourösen Bleibe. Carmen hat bereits einen klaren Favoriten – wird es ihre Traumwohnung werden? Doch erstmal wird geshoppt: Am Abend soll eine Party stattfinden und dafür müssen die Alkoholvorräte aufgestockt werden. Gar nicht so einfach in einem Land, in den Alkohol eigentlich ein absolutes No-Go ist. Im Likörladen stellt sich Robert selbstlos als Weintester zur Verfügung und so wird die Steak-Party am Abend ein Hit.

Nachdem sich Robert und Carmen auf der Expo in fremde Welten begeben haben, geht es zurück in die harte Realität des Immobilien-Business. Zusammen mit ihren Töchtern lassen sie nochmal alle Wohnungen und Häuser Revue passieren, die sie sich in den vergangenen Jahren in Dubai angesehen haben. Und endlich fällt eine Entscheidung – das neue Eigenheim ist gefunden!

Zurück in Saint Tropez widmen sich Robert und Carmen dem Frühjahrsputz ihres Anwesens, Haus und Hof müssen schließlich Saison-fit gemacht werden. Robert hat große Pläne und will die Parkplätze erweitern – sehr zu Carmens Missfallen. Auch den Autos geht es an den Kragen: Roberts G-Klasse soll wieder schwarz werden und die orangefarbene Folierung muss runter. Mit einem Föhn! Außerdem soll das Cabrio der Töchter tiefergelegt werden – doch ist es wirklich eine gute Idee, das mit einer improvisierten Hebebühne zu machen…?

Shania und Davina müssen ihren Eltern etwas beichten

Dann der Schreck: Ein Wespennest am Haus muss entfernt werden. Bewaffnet mit Helm und Pool-Käscher rücken die Geissens dem Nest zu Leibe. Zum Glück ist es unbewohnt und niemand wird verletzt. Shania und Davina kommen zu Besuch und müssen erstmal beichten, dass sie geblitzt wurden. Zur Strafe müssen sich die beiden am Frühjahrsputz beteiligen. Davina widmet sich widerwillig der Säuberung von Carmens geliebten Koi-Teich, während Shania zusammen mit Po-Art-Künstler Shari die Amphore im Garten verschönern darf. RTLZWEI zeigt „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“ am Montag um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Die Geissens: Carmen verliebt sich neu!