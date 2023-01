Die Geissens: Carmen verliebt sich neu!

RTLZWEI zeigt am Montag zwei neue Folgen von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie“. Für die Millionärsfamilie geht es zurück nach Dubai. Dort suchen Robert, Carmen und die Töchter eine neue Wohnung.

Für die glamouröse Familie geht es zurück nach Dubai. Robert hat sich neue Ausflüge für die Familie einfallen lassen. Carmen, Shania und Davina sind von seinen Ideen nicht beeindruckt, doch sie begleiten ihn trotzdem. Nach dem Besuch diverser Museen kann Robert Shania sogar zum Angeln überreden.

Robert Geiss plant Programm ganz nach seinem Geschmack

Am ersten Ziel angekommen wird Carmen, Shania und Davina bewusst, dass Robert das Programm ganz nach seinem Geschmack geplant und nur seine Interessen berücksichtigt hat. Werden Sie ihm seinen Spaß lassen und mitmachen oder werden die Damen streiken? Der nächste Ausflug führt die Familie auf eine Austernfarm. Vielleicht finden sich ja ein paar Perlen für die Damen und Robert kann sich wieder Sympathien erobern. Anstelle eines solchen Fundes muss Carmen aber mit ganz anderen Übeln kämpfen.

Die Geissens fliegen von Fudschaira zurück nach Dubai. Carmen konnte Robert und ihre Töchter überzeugen, eine Immobilie in Dubai zu kaufen. Jetzt muss schnell eine Entscheidung getroffen werden, damit keiner abspringt. Schafft es Carmen da Ihren Plan umzusetzen? Sie besichtigen eine Wohnung nach der anderen. Carmen verliebt sich sofort in alle, doch Robert ist noch nicht so beeindruckt. Wird Carmen, Robert von einer Wohnung überzeugen können oder lässt Carmen sich von Robert überzeugen, dass diese Wohnungen nicht ihrer Traumwohnung entsprechen? „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie" läuft am Montag um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.