Die Geissens: Shania und Davina sorgen sich um ihre Eltern!

Bei einer Weinprobe erleidet Carmen in der neuen Folge von „Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!“ einen Lachanfall, doch das Lachen vergeht ihr, als sie vom Secret Service im Hotel erwartet werden… Am nächsten Tag trifft die Familie die Bürgermeisterin höchstpersönlich.

Wollen Carmen und Robert nochmal heiraten?

Am nächsten Tag trifft die Familie die Bürgermeisterin höchstpersönlich. Als sie in den Hochzeitsraum geführt werden, ahnen Shania und Davina schon böses. Führen Carmen und Robert etwas im Schilde oder sind die Sorgen der beiden Töchter unbegründet?

Die Familie Geiss ist unterwegs in der Slowakei. Nach den Ausflügen, die Carmen und Robert’s Geschmack entsprachen, wollen Shania und Davina auch mal einen Ausflug haben der ganz ihrem Geschmack entspricht. Als die Kult-Millionärsfamilie ein Museum besucht, bekommt Davina einen Schreck mit dem sie nicht nur sich selbst in Angst versetzt, sondern auch den Guide, der sie durch das Museum führt. Was hat Davina wohl gesehen? Haben ihre Augen ihr nur einen Streich gespielt?

Am nächsten Tag gehen Carmen und Robert auf den Wunsch von Shania und Davina ein. Sie besuchen ein medizinisches Spa Hotel. Robert lässt sich auf einen medizinischen Check-up ein, wo schnell herauskommt, dass Robert einen zu hohen Blutdruck hat. Muss die Reise hier enden oder können sie diese fortführen?