Corona-Gipfel: Kommt heute der Lockdown?

Der Anteil der Covid-Patienten auf Intensivstationen steigt täglich. Die Zahl der Neuinfizierten liegt weiter auf Rekordnviveau: Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) haben sich 65.371 Menschen innerhalb von nur einem Tag mit Corona infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 336,9. Heute ist der Tag der Entscheidung: Droht Deutschland nun ein neuer Lockdown?

Die Situation in den Krankenhäusern wird immer dramatischer. Besonders schlimm ist die Situation in Sachsen – die Kliniken kommen in dem Bundesland an ihre Grenzen. Noch-Bundeskanzlerin trifft am Donnerstag die Ministerpräsidenten zum Corona-Gipfel. Laut einer Beschlussvorlage sollen die Bundesländer auch über den 25. November weiterhin Lockdowns verhängen können.

„Die Länder werden bei besonders hohem Infektionsgeschehen mit besonders hoher Belastung des öffentlichen Gesundheitssystems im jeweiligen Land (Hotspot) von den weitergehenden Möglichkeiten des Infektionsschutzgesetzes konsequent Gebrauch machen“, heißt es in der Beschlussvorlage. Diskutiert wird auch, dass bundesweit die 2G-Regel eingeführt wird – demnach dürften nur noch Genesene und Geimpfte unter anderem Restaurants oder Kultureinrichtungen besuchen. Die Regel könne in „Freizeitveranstaltungen und -einrichtungen, Kulturveranstaltungen und -einrichtungen, Sportveranstaltungen und -ausübungen und übrigen Veranstaltungen – insbesondere in Innenräumen -, gastronomischen Einrichtungen, körpernahen Dienstleistungen und Beherbergungen“ gelten.

Auch kurzfristige Schulschließungen und Ausgangssperren wären möglich. Zudem sollen auch Schließungen oder Sperrstunden in der Gastronomie, Fitnessstudios, Hotels, Restaurants und Geschäfte geben können. Die Entscheidungen können die Bundesländer jedoch nur bis zum 25. November 2021 anordnen, denn danach läuft die epidemische Lage aus. Debattiert wurde auch über die Einführung der 3G-Regel im öffentlichen Nahverkehr – demnach dürften dann nur noch Getestete, Geimpfte oder Genesene in Bus oder Bahn steigen. Vor dem Corona-Gipfel könnte es im Bundestag heiß her gehen, denn dort will die Union das Auslaufen der epidemischen Lage verhindern. Die Debatte im Bundestag beginnt um 9 Uhr, die Ministerpräsidentenkonferenz findet ab 13 Uhr statt.