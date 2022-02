Cathy Hummels: Sie wurde brutal ausgeraubt!

Für die neue Staffel von „Kamp der Realitystars“ wurde in Thailand gedreht. Cathy Hummels war auch dort – schließlich ist sie die Moderatorin. Doch während das erst mal traumhaft klingt, wurde es zum absoluten Horror. Die 34-Jährige wurde nämlich brutal überfallen und ausgeraubt. Wie genau konnte es dazu kommen und wie geht es ihr mittlerweile?

Es ist eine Sache, die man wirklich niemals erleben will – vor allem wenn man gerade in einem völlig fremden Land ist, wo man sich eh nicht wirklich auskennt und nicht genau weiß, was passieren wird. Doch genau das erlebte nun Cathy Hummels, als sie für die Dreharbeiten des RTL ZWEI-Formats „Kampf der Realitystars“ in Thailand war.

Cathy Hummels wurde überfallen

Drei Wochen lang wurde an einer absoluten Traumlocation gedreht. Doch während des Aufenthalts kann natürlich immer etwas passieren. Absolute Sicherheit gibt es nie. So wurde die 34-Jährige überfallen. Kurz bevor es wieder zurück nach Dubai gehen sollte, machte sie noch einen Strandspaziergang. Doch das wurde ganz plötzlich zum Albtraum. „Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren“, erzählte sie gegenüber der Bild-Zeitung.

Wie geht es ihr aktuell?

Der Täter klaute ihr Handy und floh anschließend. Für Cathy Hummels bleiben allerdings ein heftiger Schock und eine böse Erinnerung. „Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig", setzte sie fort. Körperlich ist sie aber auf dem Weg der Besserung. „Mein Kopf und Körper tun noch weh, aber das wird schon wieder. Der Schock sitzt allerdings sehr tief. All das zeigt wieder einmal: Gesundheit und Wohlbefinden sind durch nichts zu ersetzen", ließ sie in sich hineinblicken.