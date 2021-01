Carmen Geiss: So hat sich ihr Leben durch die Doku-Soap verändert!

Carmen und Robert Geiss feiern Jubiläum: Die Millionärsfamilie ist mit ihrer Doku-Soap “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie” schon seit 10 Jahren bei RTLZWEI zu sehen. Carmen Geiss erzählt bei KUKKSI, wie sich seitdem das Leben der Familie verändert hat.

Erst vor einiger Woche starteten die neuen Episoden der Geissens bei RTLZWEI – mit einem riesigen Erfolg! Denn die Auftaktfolge erzielte so hohe Quoten, wie seit 2011 nicht mehr. Kaum zu glauben: Seit einem Jahrzehnt sind Carmen und Robert Geiss mit ihren Kids Shania und Davina im TV zu sehen. Im Laufe der Zeit konnten sie sich auch eine riesige Fanbase aufbauen.

So veränderte sich das Leben durch die Dreharbeiten

Die Millionärsgattin hat nun verraten, wie sich das Leben der Familie seit den Dreharbeiten verändert hat. “Unser Leben hat sich insofern verändert, dass wir älter geworden sind. Wir haben Erfahrungen sammeln können, was das Fernsehen angeht und dadurch viele tolle neue Menschen und Geschäftspartner kennengelernt”, sagt Carmen Geiss im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Die Geissens sind mit RTLZWEI verheiratet

Ein besonders großer Dank gilt an die treuen Fans. “Und die Erfahrung unserer wundervollen Fans – die Freude darüber hätten wir ohne das Fernsehen niemals erleben können. Außerdem sind wir sehr stolz darauf, dass wir mit RTLZWEI so eine treue Partnerschaft haben. Robert und ich sind seit 25 Jahren verheiratet und mit RTLZWEI sind wir seit 10 Jahren verheiratet, das sagt doch eigentlich schon alles. Und es ist noch lange kein Ende in Sicht”, so Carmen Geiss.

Es gab viele Highlights in 10 Jahren

In einem Jahrzehnt gab es zahlreiche Highlights. “Wenn wir euch jetzt alle Highlights verraten, habet ihr ja weniger Gründe einzuschalten. Highlights gibts ständig und in jeder Folge. Welche genau könnt ihr euch Montags um 20.15 Uhr bei RTLZWEI anschauen”, so die Ehefrau von Robert Geiss. Und wir sind uns sicher: Da werden auch noch viele Highlights in den nächsten Jahren dazu kommen. RTLZWEI zeigt die neuen Folgen “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie” immer montags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? Carmen Geiss: Sie verlor Freunde an Corona!