Carmen Geiss: Sie stellt sich ihrer Angst!

In der neuen Folge von “Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!” muss Carmen nicht nur zum Zahnarzt, sondern es kommt auch zu einem Streit zwischen Shania und Davina.

Auf der Baustelle in Monaco ist man sich uneinig darüber, wer das bessere Zimmer bekommt – Shania und Davina entfachen daher einen Kleinkrieg. Als ob das nicht reicht, muss Carmen auch noch zum Zahnarzt, vor dem sie große Angst hat.

Zickenkrieg zwischen Shania und Davina

Die neue Wohnung in Monaco nimmt langsam Form an und so kommen auch die Geiss-Sprösslinge endlich dazu ihre Zimmer zu gestalten. Zumindest auf dem Papier. Das artet jedoch regelrechten in einen Zickenkrieg darüber aus, wer das schönere und das bessere Zimmer bekommt. Shanias Laune Gemüt erhitzt sich noch weiter, als sie erkennt, dass ein Teil ihres Badezimmers einer Waschküche weichen muss.

Doch das bleibt nicht das größte Problem auf der Baustelle. Die angelieferten Fenster passen nicht in die dafür vorgesehenen Löcher und die Zeit drängt, denn gleich ist Mittagsruhe und die Arbeiten müssen für zwei Stunden pausieren. Diese unerwartete Pause wird effektiv genutzt: Davinas kleiner Flitzer muss auf einen LKW aufgeladen werden, damit er nach Saint-Tropez überführt werden und sie ihn dort im Sommer einsetzen kann. Und die anfänglichen Komplikationen an der Fensterfront sind am Nachmittag ebenfalls behoben.

Durch die Bohrgeräusche der Baustelle inspiriert, geht es am nächsten Tag für Carmen zum Zahnarzt – zwei Implantate müssen eingesetzt werden. Da Carmen großen Respekt vor der Behandlung und speziell vor der Spritze hat, begleitet Robert seine Liebste selbstverständlich, um ihr beizustehen. Pünktlich um kurz vor 13.00 Uhr ist die Behandlung vorbei und Robert kann zu seinem täglichen Termin: Dem Mittagessen. RTLZWEI zeigt die neue Doppelfolge von "Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie!" am Montag um 20:15 Uhr.