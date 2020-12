Berlin – Tag & Nacht-Olivia: Eiszeit mit Dean!

Olivia steht bei “Berlin – Tag & Nacht” der Sinn überhaupt nicht nach Weihnachten, weil zwischen ihr und Dean immer noch Eiszeit herrscht. Doch pünktlich zum Fest der Liebe geschieht das Wunder und unterm Tannenbaum kommt es zu einer romantischen Versöhnung.

Olivia sieht einem traurigen und einsamen Weihnachten entgegen, als sich am Morgen alle Mitbewohner aus dem Loft über die Feiertage verabschieden. In ihrer Verzweiflung lässt sie sich sogar überreden, zu Piets Weihnachtsfeier zu gehen, was ihre Stimmung aber kaum hebt. Als ihr später überraschend Dean über den Weg läuft, ist Olivia fassungslos, dass er nicht einmal etwas gesagt hat.

Beide fallen übereinander her

Beide geben jedoch dickköpfig keinen Millimeter nach und Olivia ist nun trotzig entschlossen, sich die trüben Gedanken an Dean einfach bei Piets Party wegzufeiern. Doch als sie gerade auf dem Sprung dorthin ist, steht plötzlich Dean vor ihrer Tür. Nach einem kurzen, aber heftigen Schlagabtausch können beide einfach nicht mehr anders und fallen übereinander her. Als sich dann auch noch das Missverständnis um Deans böse Nachricht klären kann, kommt es schließlich zur wundersamen Versöhnung unterm Weihnachtsbaum… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19 Uhr bei “Berlin – Tag & Nacht”. Mehr News und Infos zu BTN, den Darstellern und die Vorschau gibt es HIER bei KUKKSI.