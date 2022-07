Bachelorette 2022: Sind Sharon Battiste und Jan Hoffmann noch ein Paar?

Über mehrere Wochen suchte Sharon Battiste als Bachelorette nach ihrem Mr. Right. 20 Single-Boys kämpften um die Schönheit. Doch am Ende konnte nur einer die letzte Rose bekommen – und zwar Jan Hoffmann. Doch nun fragen sich die Fans: Sind die beiden eigentlich noch ein Paar?

Nach den beiden Übernachtungsdates scheint es, als hätten die intensiven Stunden zu zweit mehr Verwirrung als Klarheit bei ihr gestiftet. Schon vor der Rosenvergabe bricht die Bachelorette in Tränen aus: „Ich bin an einem Punkt angekommen, dass ich sogar sage: Ich kann es nicht tragen. Ich kann die Entscheidung nicht treffen.“ Und weiter: „Ich habe mich in zwei Männer verliebt.“ Wird es ihr am Ende dennoch gelingen, in sich hineinzuhören, für wen ihr Herz ein wenig höherschlägt?

Im Anschluss an die finale Rosenvergabe kommen Sharon und einige der Männer, die sie auf ihrer emotionalen Reise begleitet haben, beim großen Wiedersehen mit Sophia Thomalla zusammen. Gemeinsam blicken sie auf das Liebesabenteuer zurück und die Zuschauer:innen erhalten Antworten auf die große Frage: Was ist seit der letzten Rosenvergabe passiert – wie ist Sharons aktueller Beziehungsstatus?

Sind Sharon Battiste und Jan Hoffmann noch zusammen?

Die Dreharbeiten von „Die Bachelorette“ liegen schon viele Wochen zurück. In der Zeit kann sich viel ändern. Und die Frage aller Fragen ist: Sind Sharon Battiste und Jan Hoffmann noch ein Paar? Tatsächlich sind die beiden auch noch immer zusammen! Die beiden wollen laut der Bild-Zeitung demnächst sogar zusammenziehen. Die beiden sind also total glücklich und die Beziehung scheint perfekt zu funktionieren. Jan leitet in Hannover einen Familienbetrieb und den will er nicht im Stich lassen. Deshalb will Sharon Battiste von Köln in die niedersächsische Landeshauptstadt ziehen. „Sharon hat mir vor Ort signalisiert, dass sie sich auch vorstellen kann, in eine andere Stadt zu ziehen. Das macht mich sehr glücklich, denn ich möchte hier bleiben, liebe meinen Job mit Blumen!“, erzählte Jan vor einiger Zeit in der Bild. Die Folgen von „Die Bachelorette“ sind bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Sharon Battiste: Ohne Perücke! So sieht die Bachelorette mit Glatze aus