Bachelorette 2020: Der erste Kuss für Melissa!

In der neuen Folge von “Die Bachelorette” wird es ernst! Melissa Damilia hat sich mit Küssen bisher zurückgehalten – doch nun kommt sie einem Single-Boy richtig nahe. Ob da die Funken überspringen?

Schon bei dem Date zwischen Melissa Damilia und Daniel Häusle haben die meisten Fans auf den ersten Kuss gewartet – dazu kam es jedoch nicht. Das soll sich nun in der fünften Folge ändern, denn die Beauty spielt bei einem romantischen Date tatsächjlich mit ihrer Zunge.

Kandidaten müssen ihre Qualitäten als Vater unter Beweis stellen

Bei einem Überraschungsbesuch in der Männervilla unterzieht Melissa die verbliebenen Rosenanwärter einem ganz besonderen Test: Sie alle müssen ihre Vaterqualitäten unter Beweis stellen, bevor einer von ihnen ein romantisches Einzeldate bekommt. Doch bei nur einem Einzeldate soll es nicht bleiben: Ein Liebesanwärter darf mit Melissa die Insel erkunden, den Abend entspannt ausklingen lassen – und vielleicht sogar bis zum nächsten Morgen bleiben.

Achtung, Spoiler!

Kandidat Ioannis Amanatidis bekommt endlich ein Einzeldate mit Melissa. Der romantische Sternenhimmel lädt zum Kuscheln ein. “Ich wusste nicht, wie ich es anstellen sollte”, sagt er. “Du bist zu sehr mit dem Kopf unterwegs”, antwortet sie darauf. Und dann ist es endlich soweit: Laut RTL.de ergreift Ioannis die Initiative und gibt Melissa einen romantischen Kuss. Der 30-Jährige ist hin und weg: “Du guckst mich die ganze Zeit mit deinen Augen an. Ich kann nicht hingucken. Weil ich darin versinke.” Die Nacht könnte so einiges verändern – was dazu wohl die anderen Jungs sagen wird? RTL zeigt “Die Bachelorette” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist schon vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelorette 2020: Kandidat Daniel Mladjovic muss ins Krankenhaus!