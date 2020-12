Bachelor 2021: Kandidatin Stefanie Desiree Gherega will Jetsetterin werden!

Stefanie Desiree Gherega ist nicht das nette Mädchen von nebenan. Die 27-Jährige ist selbstbewusst und will als Jetsetterin die Welt erobern – ob sie das gemeinsam mit Niko Griesert bald machen kann? Denn in der neuen Staffel von “Der Bachelor” buhlt die Beauty um den Rosenkavalier.

“Ich stehe mehr auf Wohlstandsbäuchlein als auf Sixpack”, sagt Stefanie Desiree Gherega laut RTL. Wer bei der zierlichen, 1,65 m großen Stefanie Desiree das nette Mädchen von nebenan erwartet, wird schnell eines Besseren belehrt. “Ich sehe zwar süß aus, aber gerade die Süßen sollte man nicht unterschätzen”, macht die 27-Jährige deutlich.

Stefanie Desiree Gherega ist eine extrovertierte Frau

Hinter dem unschuldigen Erscheinungsbild verbirgt sich eine toughe, extrovertierte Frau, die genau weiß, was sie will. Eine Familie gründen und ein Leben in der idyllischen Vorstadt führen? Das ist erst mal nichts für Stefanie Desiree! Sie träumt stattdessen davon, als erfolgreiche Jetsetterin die Welt zu erobern und das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Die echte Liebe hat sie noch nicht gefunden

Die Wahl-Münchenerin sucht einen Mann, der humorvoll und beruflich erfolgreich ist und mit beiden Beinen im Leben steht. Im Gegenzug bekäme er mit ihr eine leidenschaftliche und temperamentvolle Draufgängerin zum Pferdestehlen, die sich endlich richtig verlieben will. Denn echte Liebe hat sie bisher noch nicht kennengelernt. Die gebürtige Nürnbergerin mit rumänischen Wurzeln steht auf spontane Abenteuer und würde ein erstes Date am liebsten auf dem Jahrmarkt verbringen, um dort alle Fahrgeschäfte auszuprobieren. Ist die ehemalige Miss Online Rosenheim bereit für eine aufregende Achterbahnfahrt der Gefühle mit dem Bachelor? Die neue Staffel von "Der Bachelor" startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar.