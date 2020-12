Bachelor 2021: Kandidatin Linda-Caroline Nobat ist ein Model mit Intelligenz

Welche Single-Lady bekommt die letzte Rose? 22 Damen kämpfen in der diesjährigen Staffel von “Der Bachelor” um Niko Griesert. Linda-Caroline Nobat gehört zu den Kandidatinnen: Sie ist Jura-Studentin und arbeitet als Model. Die Beauty kann vor allem mit viel Selbstbewusstsein und Intelligenz punkten. In einer Beziehung will sie keine Kompromisse eingehen.

“Ich bin die perfekte Kombination aus Schönheit und Köpfchen”, sagt Linda-Caroline Nobat in einem Interview mit RTL. Mit ihren 25 Jahren verfügt Linda über eine ordentliche Portion Selbstbewusstsein und weiß, dass sie als Miss MGO Hessen 2018 auch, aber nicht nur, durch ihre Optik besticht. Die Jura-Studentin, die außerdem als Model arbeitet, kennt ihre Stärken genau und sagt, dass sie jede Menge Intelligenz, Humor und Leidenschaft mitbringt.

Linda-Caroline Nobat hat einige Ansprüche

Da ist es nicht verwunderlich, dass Linda auch an ihren potenziellen Partner gewisse Ansprüche hat und dabei keine Kompromisse eingehen möchte. So sucht sie einen charmanten, starken und intelligenten Mann, der mit beiden Beinen fest im Leben steht und ihr auch mal Paroli bieten kann. Dass sie seit eineinhalb Jahren Single ist, hat laut Linda einen klaren Grund: “Männer sind von meiner selbstbewussten Ausstrahlung schnell eingeschüchtert. Schade…”

Sie macht eine klare Ansage an ihre Konkurrentinnen

Schön früh hat Linda gelernt, für ihre persönliche Meinung einzustehen. Dass sie mit ihrem Auftreten bei manchen anecken könnte, interessiert sie wenig: “Wenn jemand mit meiner ehrlichen, direkten Art nicht klarkommt, ist mir das egal. Ich brauche mich nicht zu verstellen.“ Und so richtet die modelnde Studentin auch an ihre Mitstreiterinnen klare Worte: “Passt gut auf, ich kämpfe mit harten Bandagen, Temperament und Impulsivität!” Ob sie Niko Griesert wirklich von sich überzeugen kann? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!