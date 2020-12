Bachelor 2021: Kandidatin Laura Stella Bühre spricht über ihr Tattoo

Im Januar 2020 wollen 20 flirthungrige Single-Ladys den Rosenkavalier erobern: In der neuen Staffel von “Der Bachelor” kämpfen die Kandidatinnen um Niko Griesert. Dazu zählt auch Laura Stella Bühre: Ihr Markenzeichen ist vor allem ihr Tattoo auf dem Rücken und spielt vor allem gerne Tennies – ob sie das vielleicht auch bald mit dem Bachelor machen kann?

“Don’t count the days, make the days count!”, sagt Laura Stella Bühre in einem Interview mit RTL. Laura hat ihren Leitspruch unter ihrer Haut verewigt. So ziert das Motto “Don’t count the days, make the days count” den Rücken der 21-jährigen Psychologiestudentin und erinnert sie jeden Morgen daran, das Beste aus ihrem Tag zu machen.

Laura Stella Bühre will eine Familie gründen

Denn Laura hat sich sowohl beruflich als auch privat hohe Ziele gesetzt: In Zukunft möchte sie nicht nur als erfolgreiche Sportpsychologin arbeiten, sondern irgendwann auch eine Familie mit zwei Kindern gegründet haben. Für ihr Familienglück fehlt Laura allerdings noch der passende Traummann. Die schöne Hamburgerin ist sich sicher, dass vor allem ihre selbstbewusste Art und ihr großer Tatendrang viele Männer abschrecken. Deswegen braucht sie einen starken, souveränen Mann an ihrer Seite, der sie nicht nur in ihren Zielen unterstützt, sondern auch offen für gemeinsame Abenteuer ist.

Sie entdeckte ihre Leidenschaft für Tennis

Laura Zielstrebigkeit spiegelt sich auch in ihrer Freizeit wider: Bereits im Alter von vier Jahren entdeckte sie ihre Leidenschaft für Tennis und war schon als 13-Jährige im Auswahltraining. Auf dem Höhepunkt ihrer Karriere erlitt sie allerdings einen schweren Bandscheibenvorfall, der sie dazu zwang, den Schläger für immer zur Seite zu legen. Ihren Kampfgeist hat Laura trotzdem nicht verloren. Ob es bei dem Aufeinandertreffen mit dem Bachelor “Spiel, Satz und Sieg” heißen wird? Die neue Staffel von “Der Bachelor” startet am 20. Januar 2021 um 20:15 Uhr bei RTL. Die erste Folge ist sieben Tage vorab bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Das sind die 22 Single-Ladys!