Anne Wünsche hat ihr Baby abgetrieben!

Anne Wünsche hat vor wenigen Tagen verkündet, dass sie erneut schwanger ist. Die Influencerin erklärte jedoch, dass sie entsetzt ist und das Kind nicht behalten könne. Die ehemalige Darstellerin aus „Berlin – Tag & Nacht“ hat jetzt den Schwangerschaftsabbruch durchgeführt.

Bei Instagram teilte Anne Wünsche einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus und hat erklärt, wie der Tag abgelaufen ist. „Diesen Weg, den ich heute gehen musste & die Tage davor, waren nicht leicht & ich möchte das NIE WIEDER erleben müssen. Ich kann mir ein Leben mit 4 Kindern einfach nicht vorstellen. Das ist absolut nicht mein Leben & ich weiss, dass ich die richtige Entscheidung für mich und meine Familie getroffen habe. Dennoch kämpft man immer wieder mit diesem Selbsthass, das jetzt getan zu haben. Es wird immer ein Teil meines Lebens bleiben und wird auch so behandelt!“, schreibt Anne Wünsche bei Instagram.

Anne Wünsche berichtet über ihren Schwangerschaftsabbruch

In dem Post berichtet sie auch, wie der Tag abgelaufen ist: Ich lege mich auf die Liege, die Ärzte reden ruhig auf mich ein, meine Beine fangen an zu zittern. Ich atme durch & mir rasen wieder tausende Gedanken durch den Kopf. Von Selbsthass, Trauer, Wut, Erleichterrung und „Gleich ist es vorbei“ war alles dabei… Sie setzen mir die Sauerstoffmaske aufs Gesicht und keine 10 Sekunden später schlafe ich ein. Das wars. Es ist passiert. Ich wache in meinem Raum wieder auf & muss erstmal wieder zu mir kommen“, so Anne Wünsche.

Zuletzt schreibt die Influencerin noch: „Ich habe heute Morgen in die Augen der anderen Frauen geschaut, die auch diesen Weg gehen mussten: KEINE hat gelächelt. Die Stimmung war bedrückt. Uns ist bewusst, was wir tun müssen & für NIEMANDEN ist das leicht." Anne Wünsche hat bereits drei Kinder und konnte sich ein viertes Baby nicht vorstellen. Es gibt aber auch einighe kritische Kommentare unter dem Post. „Es gibt Sachen, die man besser für sich behält. […] Gewisse Themen sollte man intern in der Familie besprechen", schreibt ein User.