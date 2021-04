Suizid-Gedanken: Anne Wünsche spricht über harte Zeit!

Anne Wünsche hat zwei Töchter und will nach Mallorca auswandern. Derzeit ist die ehemalige Darstellerin aus “Berlin – Tag & Nacht” total glücklich. Doch nicht immer lief bei ihr alles perfekt – nun spricht sie über ihre schwere Vergangenheit.

Durch “Berlin – Tag & Nacht” wurde Anne Wünsche bekannt und startete danach als Influencerin durch – mit einem riesigen Erfolg. In den sozialen Netzwerken hat der Web-Star mittlerweile eine riesige Fanbase. Doch es gab auch Zeiten, wo die Ex-Freundin von Henning Merten nicht ganz glücklich war – an diese erinnert sie sich in einem Instagram-Post nun zurück.

Anne Wünsche war damals unglücklich

Beim Aufräumen habe Anne Wünsche in ihrer Wohnung ein Buch gefunden, welches sie damals an ihre Mutter schenkte. Dort hatte sie die traurigen Erinnerungen niedergeschrieben. “Ich glaube, daran kann man wirklich sehen, wie scheiße es mir damals ging”, meint Anne Wünsche bei Instagram. “Ich habe sehr viel geheult, ich habe sehr viel gelitten, ich habe mich ungeliebt gefühlt – ich habe die Welt um mich herum nicht verstanden”, so die Influencerin. Sie habe sogar mit dem Gedanken gespielt, sich das Leben zu nehmen.

Durch die BTN-Rolle veränderte sich ihr Leben

Doch dann ergatterte sie die Rolle bei “Berlin – Tag & Nacht” – und das war der Wendepunkt in ihrem Leben. RTLZWEI und der Produktionsfirma sei sie deshalb sehr dankbar. “Ich glaube, Filmpool weiß gar nicht, dass sie mir das Leben gerettet haben”, so Anne Wünsche. Mittlerweile blickt die Beauty nach vorne und genießt das Leben mit ihren beiden Töchtern – derzeit verbringt sie vor allem viel Zeit auf Mallorca, was ihre zweite Heimat geworden ist. Schon gelesen? Anne Wünsche: Tochter Juna musste in Notaufnahme!

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.