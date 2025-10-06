Trauer in der Reality-Szene: Joachim Llambi trauert um Dennis Kessmeyer (†45)

In den sozialen Netzwerken kursieren derzeit zahlreiche Beileidsbekundungen. Dennis Kessmeyer ist verstorben – nach zahlreichen Reality-Stars meldet sich auch „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi zu Wort.

Zahlreiche Reality-Stars haben am 3. Oktober ihr Beileid ausgesprochen und zeigten sich tief betroffen. Einen Namen nannten sie zu dem Zeitpunkt nicht, jedoch wurde schnell klar: Es handelt sich um Dennis Kessmeyer – der 45-Jährige wurde als Ex-Freund von Reality-Star Eva Benetatou bekannt.

Eine offizielle Bestätigung zum Tod von Dennis Kessmeyer lag bisher nicht vor. Auffällig war jedoch das Instagram-Profil seiner Freundin, welche nur noch ein einziges Foto mit Dennis Kessmeyer online hat und in einer Story schreibt: „Was nützt mein Herz, wenn deins nicht mehr schlägt.“ Im Zusammenhang mit seinem Tod wurde zu dem Zeitpunkt sein Name lediglich auf einem LinkedIn-Profil genannt. Zahlreiche Fans und Weggefährten bekundeten bei Instagram und Facebook ihre Anteilnahme.

„Jetzt bist du fort, und es fühlt sich unwirklich an“

Jetzt hat sich Joachim Llambi zu Wort gemeldet. „Lieber Dennis, so viele gemeinsame Stunden, Gespräche, Lacher – so vieles, das uns verbunden hat. Du warst immer da, mit Herz, Humor und echtem Interesse an den Menschen um dich. Jetzt bist du fort, und es fühlt sich unwirklich an. Danke für all die Momente, die bleiben. Ruhe in Frieden, mein Freund. Du fehlst“, schreibt der „Let’s Dance“-Juror bei Instagram.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Joachim LLambi (@joachim_llambi)

Zahlreiche Reality-Stars äußerten sich ebenfalls bei Instagram. „Unfassbar und schwer in Worte zu fassen… Die Erinnerung an dich wird für immer lebendig bleiben. Ein Teil von dir wird stets in unseren Herzen weiterleben. In Dankbarkeit für alles, was wir gemeinsam erleben durften, für alles, was ich von dir lernen durfte. Ruhe in Frieden“, so Eva Benetatou.

„Es ist ein ganz, ganz schlimmer Schicksalsschlag, für alle Betroffenen“

„Es ist ein ganz, ganz schlimmer Schicksalsschlag, für alle Betroffenen, für die Familie und für alle, die der Person nahe standen, so wie ich“, schreibt Walentina Doronina. „Wir sehen Gesichter. Wir sehen Lächeln. Wir sehen die Bilder, die jemand von sich zeigt, aber wir sehen selten die Kämpfe dahinter“, meint Samira Yavuz.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dennis Kessmeyer (@denniskessmeyer)

Dennis Kessmeyer war Unternehmer und sehr beliebt in der Reality-Szene. Denn er war Initiator von zahlreichen Events – wo auch viele Influencer und bekannte Persönlichkeiten vor Ort waren. Erst in diesem Jahr fand die „Promi Charity Poker Night“ statt, wo Promis für den guten Zweck spielten. Er pflegte viele Freundschaften mit Promis – dazu zählt auch Joachim Llambi. Die Hintergründe zu seinem aktuellen Tod sind derzeit völlig unklar.

HINWEIS DER REDAKTION | KUKKSI kannte den Namen des Verstorbenen von Anfang an und wir haben uns bisher gegen eine Veröffentlichung entschieden. Erst nachdem Joachim Llambi öffentlich gepostet hat, dass es sich bei dem Verstorbenen um Dennis Kessmeyer handelt, hat sich die Redaktion für eine Veröffentlichung entschieden.