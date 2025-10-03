Reality-Welt geschockt: Walentina Doronina trauert um Todesfall

Die Reality-TV-Welt ist in tiefer Trauer. Walentina Doronina trauert um eine nahestehende Person. Auch andere Reality-Stars melden sich geschockt in den sozialen Netzwerken.

Walentina Doronina war in der Show von Sam Dylan zu Gast. Kurze Zeit später hat die Reality-Bekanntheit den Auftritt unter Tränen abgebrochen. Die genauen Hintergründe wurden erst nach der Show klar: Die 25-Jährige trauert um einen Todesfall.

„Gestern habe ich vor der Show eine sehr, sehr schlimme Nachricht bekommen“

„Gestern habe ich vor der Show eine sehr, sehr schlimme Nachricht bekommen, die ich so gar nicht realisieren und wahrhaben konnte“, erklärte Walentina Doronina in einer Instagram-Story. Sie habe erst realisiert, was passiert sei, als sie auf der Bühne war – dann folgte vor laufenden Kameras der emotionale Zusammenbruch unter Tränen.

Eine Person, welche ihr nahestand, sei verstorben. Jedoch hat Walentina Doronina keinen Namen verraten: „Es ist ein ganz, ganz schlimmer Schicksalsschlag, für alle Betroffenen, für die Familie und für alle, die der Person nahe standen, so wie ich.“

Möglicherweise handelt es sich bei dem Todesfall um eine bekannte Persönlichkeit. Denn die Todesnachricht hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet und zahlreiche Reality-TV-Stars haben sich in den Kommentaren zu Wort gemeldet – jedoch hat auch hier niemand einen Namen oder Details zu den Todesumständen verraten. KUKKSI kennt den Namen, wird ihn aber zum Schutz der Privatsphäre nicht nennen.

Auch andere Reality-Stars trauern

„Unfassbar und schwer in Worte zu fassen… Die Erinnerung an dich wird für immer lebendig bleiben. Ein Teil von dir wird stets in unseren Herzen weiterleben. In Dankbarkeit für alles, was wir gemeinsam erleben durften, für alles, was ich von dir lernen durfte. Ruhe in Frieden“, so Eva Benetatou.

„Wir sehen Gesichter. Wir sehen Lächeln. Wir sehen die Bilder, die jemand von sich zeigt, aber wir sehen selten die Kämpfe dahinter“, meint Samira Yavuz. Auch Vanessa Brahimi teilte in ihrer Story: „Mir fehlen die Worte. Ruhe in Frieden.“ Nach der schrecklichen Nachricht hat Walentina Doronina auch ein Club-Event abgesagt. Ihren Boxkampf am Samstag will sie jedoch antreten: „Am Samstag trete ich nur für dich an. Jeder Schlag, jeder Schritt gehört dir.“