    „The Masked Singer“ 2025: Wer ist raus? Dieser Star ist Smiley

    gepostet am

    Smiley bei "The Masked Singer" 2025
    Joyn

    Wer groovt als Rave-Ioli? Wer muuht sich als Muuhnika in die Herzen der Kuhmuuhnity? Wer sorgt als King für affenstarke Vibes? Und wer überrascht als Quietsch mit den ganz großen Tönen?

    Vor einem Jahr schlüpft Sängerin Loi aus der Panda-Maske und wird zur Siegerin der elften Staffel gekürt – jetzt geht das Rätseln in eine neue Runde: Die neue Staffel von „The Masked Singer“ ist gestartet.

    Neben Rave-Ioli, Muuhnika, King und Quietsch traten am Samstag noch fünf weitere Masken ins Rampenlicht – darunter Smiley und Harry Otter. Wer gibt dem Publikum und dem Rateteam in den nächsten Wochen Rätsel auf? Wer führt Deutschland am längsten an der Nase herum? Im Rateteam rätseln Verona Pooth und Chris Tall Woche für Woche und versuchen den Stars unter den Masken auf die Schliche zu kommen. Unterstützt wurden sie dabei in der Auftaktshow von Schauspieler Edin Hasanovic.

    "Let's Dance" 2025
    "Let's Dance" 2025: Wer ist raus? Dieser Star muss das Halbfinale verlassen

    Smiley muss die Show verlassen – dieser Star steckt darunter

    Das erste Rätsel wurde bereits in der ersten Show gelöst und die erste Maske ist gefallen. Welcher Star muss schon nach seinem ersten Auftritt seine Identität preisgeben? Die Entscheidung ist gefallen: In der ersten Show von „The Masked Singer“ ist Smiley ausgeschieden – darunter steckt Barbara Becker.

    Neues Rateteam bei „The Masked Singer“

    Ein neues Duo betrat die Rätselbühne von „The Masked Singer“: Entertainerin Verona Pooth und Comedian Chris Tall
    nehmen im Rateteam Platz. Woche für Woche begeben sie sich auf Spurensuche, um die Stars hinter den Masken zu enttarnen.

    Chris Tall lacht: „Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen – einfach, um es dem Rate-Team besonders schwer zu machen. Da unter den Masken aber traditionell echte Superstars stecken, sitze ich nun im Rateteam. Und ganz ehrlich: I think it’s beautiful.“

    Verona Pooth ergänzt: „Ich bin selbst seit vielen Jahren großer Fan von ‚The Masked Singer‘ und freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Chris Tall, er ist witzig und schlagfertig, genau wie ich. Da ist Spaß garantiert. Mich faszinieren bei ‚The Masked Singer‘ vor allem die Masken – echte Kunstwerke! Die Spannung ist riesig, weil es so schwer ist, die Promis zu erraten.“

