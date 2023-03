Temptation Island 2023: Das sind die Kandidaten!

Die Insel der Versuchung ist wieder zurück! Vier Paare testen ihre Liebe unter der Sonne Portugals – in der fünften Staffel des erfolgreichen RTL+ Originals „Temptation Island – Versuchung im Paradies“, erneut moderiert von Lola Weippert. Ab dem 30. März 2023 steht wöchentlich eine von 12 neuen Episoden sowie eine Wiedersehensshow auf RTL+ und im Anschluss noch der „Aftershow-Podcast“ auf RTL+ Musik zum Abruf bereit. Auf eine Sneak Peek können sich Reality-Fans schon eine Woche früher freuen.

Diese 4 Paare testen ihre Liebe

Sarah und Nico

Sarah und Nico aus Hückeswagen sind seit Januar 2020 ein Paar und sind bereits nach einem Monat zusammengezogen. Auch als er Sarah kennenlernte, hat Nico noch weiter mit Anderen geschrieben, weshalb sie bis heute Zweifel hat. Nun möchte er seiner Freundin aber beweisen, dass er sich verändert hat und nicht mehr in alte Muster verfallen wird.

Tatum und Louis

Tatum und Louis aus Berlin haben sich in der Warteschlange eines Schwimmbads kennengelernt und sind seit November 2019 ein Paar. Außerhalb ihrer Beziehung haben die beiden sehr unterschiedliche Lebensstile. Louis wird immer wieder eifersüchtig, wenn seine Freundin allein feiern geht. Aber auch Tatum ist sehr impulsiv und weiß nicht, wie sie auf ein Fremdflirten von Louis reagieren würde.

Loreen und Adam

Loreen und Adam aus Hannover haben sich 2020 über Instagram kennengelernt und sind seit einem Jahr ein Paar. Neben Unsicherheiten und Eifersucht spielt das fehlende Vertrauen eine zentrale Rolle in ihrer Beziehung. Loreen hat ihren Expartner bereits betrogen und Adam während der Kennlernphase angelogen. Sollten die beiden den Treuetest überstehen, ist für Adam klar, dass einer Hochzeit nichts mehr im Weg steht.

Charline und Adrian

Charline und Adrian aus Düsseldorf haben sich 2019 auf einer Silvesterparty kennengelernt und wohnen seit fast einem Jahr zusammen. Adrian wusste von der Anmeldung seiner Freundin bei „Temptation Island“ nichts, jedoch will er das Beziehungsexperiment nutzen, um ihr zu beweisen, dass er sich benehmen kann und ihre Zweifel unbegründet sind. Regeln hat sich das dynamische Paar keine gesetzt, da beide davon ausgehen, dass die gegenseitigen Grenzen bekannt sind.

Darum geht es in „Temptation Island“

Bei „Temptation Island“ testen vier Paare ihre Liebe zueinander und stellen ihre Beziehung auf eine harte Probe. Getrennt von ihrem Partner verbringen sie zwei Wochen in zwei traumhaften Villen eine unvergessliche Zeit – ohne jeglichen Kontakt zueinander. Mit ihnen zusammen leben attraktive Verführer:innen, die ihnen die Zeit versüßen und nichts unversucht lassen, um die Beziehungen auf die ultimative Probe zu stellen.

Alle Paare sind aus einem bestimmten Grund dabei: Es gibt Themen in ihrer Beziehung, über die sie Klarheit gewinnen müssen: Haben ihre Beziehungen Zukunft? Muss sich etwas ändern? Oder finden sie bei „Temptation Island“ sogar einen Partner, der besser zu ihnen passt? Nur wer ehrlich zu sich selbst ist und sich der Versuchung stellt, wird herausfinden, ob er der Herausforderung standhalten kann. Wilde Partys, aufregende Dates und selbstreflektierende Workshops bestimmen das Leben in den Villen und geben den Vergebenen die Chance, sich selbst und ihre Beziehung zu testen.

In regelmäßigen Abständen sehen die Vergebenen am Lagerfeuer bei Moderatorin Lola Weippert Bilder von ihrem Partner. Die Aufregung davor ist groß, denn schließlich ist das die einzige Chance für sie, zu erfahren, was in der anderen Villa vor sich geht: Hält ihr Partner sich an ihre Absprachen oder wurden bereits Grenzen überschritten?

Nach zwei Wochen sehen sich die Paare beim finalen Lagerfeuer endlich wieder. 14 Tage voller neuer Erlebnisse, Erfahrungen und vor allem ohne jeglichen Kontakt zu ihrem Partner liegen hinter ihnen. Welches Paar freut sich aufeinander und welches würdigt sich nicht mal mehr eines Blickes? Denn am Ende geht es um die alles entscheidende Frage: Welches Paar hat den Treuetest bestanden und verlässt gemeinsam Temptation Island? RTL+ zeigt „Temptation Island – Versuchung im Paradies“ ab dem 30. März 2023.