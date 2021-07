Scarlett Johansson soll zweites Baby erwarten!

Süße Baby-News aus Hollywood. Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten und ein Insider erfahren haben soll, erwartet die Schauspielerin Scarlett Johansson ihr zweites Baby! Nachdem sie erst im vergangenen Jahr den TV-Moderator Colin Jost geheiratet hat, hätte sie damit ihr Familienglück perfekt gemacht.

Für Scarlett Johansson könnte es zurzeit einfach nicht besser laufen. Seit vier Jahren ist sie glücklich an ,,Saturday Night Live“-Moderator Colin Jost vergeben, im letzten Jahr traten sie mit einer Traumhochzeit vor den Altar und nun soll das zweite Kind kommen. Welche Informationen gibt es bisher darüber?

Ist die Schauspielerin wieder schwanger?

Die US-Schauspielerin soll ihr zweites Kind erwarten. Zumindest haben das gleich mehrere Quellen dem Magazin Page Six bestätigt. ,,Scarletts Stichtag ist sogar schon bald. Ich weiß, dass sie und Colin ganz aufgeregt sind“, soll ein Insider verraten haben. ,,Scarlett ist schwanger, aber sie hat es verschwiegen. Sie hat sich ganz unauffällig verhalten“, setzte er fort. Normalerweise sei sie zudem häufig in New York City unterwegs, was sie in diesem Jahr gar nicht sei. Zudem fehlte sie auch beim ,,Black Widow“-Screening, bei welchem sie mitspielt.

Scarlett Johanssons erstes Kind

Es wäre das zweite Kind für die Beauty. Als sie 29 Jahre alt war, brachte sie Rose Dorothy Dauriac zur Welt. Das war noch mit ihrem damaligen Partner Romian Dauriac. Doch ihre Liebe sollte nicht ewig halten. Zwar heirateten die beiden kurz nach der Geburt, doch nach zwei Jahren zerbrach die Ehe. Seit September 2017 war Scarlett Johansson und Romian Dauriac geschieden. Um Tochter Rose gab es einen heftigen Sorgerechtsstreit. Schon gelesen? Pietro Lombardi: Schlussstrich! Kompletter Rückzug aus der Öffentlichkeit.