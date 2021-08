Promi Big Brother 2021: Erste Fotos aus dem Weltall

Es ist soweit: In SAT.1 startet am 6. August 2021 die neue Staffel von „Promi Big Brother“. Die Stars werden diesmal ins Weltall geschickt. Nun wurden auch die ersten Fotos veröffentlicht!

Die Staffel geht diesmal wieder drei Wochen. Die Zuschauer können sich unter anderem auch auf „Bauer sucht Frau“-Star Uwe Abel, Ex-„Bachelorette“-Boy Rafi Rachek, Ballermann-Sängerin Melanie Müller oder Lottofee Heike Maurer freuen. Die Teilnehmer müssen auch diesmal wieder zahlreiche Challenges absolvieren. Die Macher waren diesmal kreativ und schicken die Stars ins Weltall – und tatsächlich: Das Set scheint nicht von dieser Welt zu sein.

Die prominenten Bewohner:innen sind bereit zum Abheben! Sie lassen ihr bisheriges Leben auf der Erde zurück und begeben sich für SAT.1 auf ihre ganz persönliche Mission ins Weltall. Ein Teil der mutigen Mannschaft düst in der Raumstation durch den Orbit von „Promi Big Brother“. Die anderen Promis erkunden die unendlichen Weiten des (noch) unentdeckten Big Planet.

Die Raumstation

Die Raumstation ist die Basis für unsere Bewohner:innen. Es gibt kein Tageslicht, alles wirkt kühl, karg und reduziert. Auf engstem Raum wird geschlafen, gegessen, diskutiert und geflirtet. Ausweichmöglichkeiten gibt es keine. Die Raumstation bietet alles, was man braucht, um im All zu leben – aber eben nur das Notwendigste. Die Grundversorgung ist durch Astronautennahrung gesichert. Zusätzlich können die Bewohner:innen in jeder Live-Show zusätzlich zu ihrem fixen Budget Geld erspielen, um weitere Lebensmittel in der Versorgungskapsel einzukaufen.

Der Big Planet

Auf dem Big Planet wartet das All-inklusiv-Angebot für die Promis, denn Big Brother hat einen wahren Traum für Weltraumtouristen geschaffen: Die quietschbunte Welt voller Überraschungen bietet Luxus und Weite. Essen und Trinken sind im Überfluss vorhanden. Der Whirlpool lädt zum Entspannen ein. Die Gym-Ecke zum Auspowern. Die Sonnenterrasse zum Zurückziehen – und selbstverständlich auch zum vermeintlich ungestörten Austausch über die anderen Bewohner:innen …

Zahlen & Fakten zum „Promi Big Brother“-Weltall

Technik

Anzahl Kameras: 89

Anzahl Atmo-Mikrofone: 30

Anzahl Lautsprecher: 20

Anzahl Scheinwerfer/LEDs und sonstige Beleuchtung (Haus & Arena): ca. 650

Kabelstrecke Bild und Audio: ca. 6 Kilometer

Weltall

Big Planet: 425 Quadratmeter Wohn- und Lebensraum

Raumstation: 90 Quadratmeter Wohn- und Lebensraum

Arena inkl. Moderationsposition und Tribüne: 883 Quadratmeter

Die Bilder aus dem Weltall

SAT.1 zeigt „Promi Big Brother“ ab dem 6. August 2021 um 20:15 Uhr.