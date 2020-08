Pia Tillmann: So hat sich ihre Köln 50667-Rolle Meike verändert!

Seit einigen Wochen spielt Pia Tillmann wieder bei „Köln 50667“ mit. Zuletzt stand die Darstellerin im Jahr 2014 am Set der Serie. Bei KUKKSI erzählt die Soap-Beauty, wie sich ihre Rolle Meike verändert hat.

Es war eine riesige Überraschung für die Fans von „Köln 50667“: In der Domstadt-Daily feierte Pia Tillmann ihr Comeback und ist dort wieder als Meike zu sehen. Schon vor einigen Jahren spielte die Darstellerin in der erfolgreichen RTLZWEI-Serie mit.

Diese Gemeinsamkeiten hat Pia Tillmann mit ihrer Rolle

Nun erzählt die Darstellerin, ob sich ihre Rolle Meike verändert hat. „Meike ist auf jeden Fall erwachsener geworden und weint weniger“, sagt Pia Tillmann im exklusiven Interview mit KUKKSI. Und hat sie auch Gemeinsamkeiten mit ihrer Rolle? „Meike und ich sind beide sehr positiv und motiviert. Unterschiede gibt es auch, Meike handhabt manchmal Dinge auf eine Art, die Pia anders machen würde und Meike gerät in Situationen, in die Pia nur sehr unwahrscheinlich geraten würde, aber genau das ist auch das Spannende an dem Beruf. Man kann Dinge tun, die man privat nie machen würde“, verriet uns die Darstellerin.

So waren die ersten Drehtage

Pia Tillmann hat auch verraten, wie die ersten Drehtage am Set waren. „Es war super, so als sei ich nie weg gewesen, nur die Corona-Maßnahmen waren für mich, aber auch für alle anderen, natürlich neu und ungewohnt“, erzählt sie. Und auch von den Serienkollegen wurde die Meike-Darstellerin herzlich aufgenommen wurden: „Mit einigen hatte ich ja immer Kontakt, aber generell war es so, als wäre ich nie weg gewesen.“

In einer täglichen Serien mitzuspielen, ist sehr zeitintensiv. Bekommt sie das Berufliche und Private unter einen Hut? „Das läuft alles super. Natürlich bedarf es viel Organisation und Absprachen, aber bisher läuft alles großartig", sagt Pia Tillmann. RTLZWEI zeigt „Köln 50667" täglich um 18:05 Uhr.