Philipp Mickenbecker: Der YouTuber stirbt mit 24 Jahren!

Philipp Mickenbecker kämpfte zuletzt gegen seine Lymphdrüsenkrebs im Endstadium. Zuletzt ist es still geworden um ihn – auch auf seinen Social-Media-Kanälen. Nun die traurige Gewissheit: Der Influencer ist im Alter von 24 Jahren verstorben.

Philipp Mickenbecker ist einer der bekanntesten YouTuber in Deutschland. Im Alter von 24 Jahren kämpfte er zuletzt gegen Lymphdrüsenkrebs. Zum dritten Mal erhielt er die Diagnose. Zuletzt musste er ins Krankenhaus eingeliefert werden, weil sich sein Gesundheitszustand extrem verschlechtert hat. Nun die traurige Nachricht: Er ist an den Folgen seiner Krebserkrankung verstorben.

„Philipp ist gestern Abend im Krankenhaus von uns gegangen. Wir waren alle bei ihm. Er hat in den letzten Wochen oft starke Schmerzen gehabt und wir sind uns sicher, dass er jetzt an einem besseren Ort ist. Jesus hat gestern seine Hand über uns gehalten. Wir sind unglaublich dankbar so einen unfassbar tollen Freund gehabt zu haben und sind dankbar für jeden Moment, den wir mit ihm in den letzten Jahren erleben durften. Philipp hatte vollen Frieden mit der Situation und hat sich sehr über all eure Gebete gefreut. Er hat sich für euch gewünscht, dass ihr Jesus persönlich kennenlernt und ihn in euer Herz schließt“, heißt es auf dem Instagram-Kanal von „The Real Life Guys“.

Sein Gesundheitszustand hatte sich verschlechtert

Auf dem Instagram-Account „The Real Life Guys“ gaben seine Freunde erst noch kürzlich ein Update zu seinem Gesundheitszustand. „Heute ist er ins Krankenhaus gebracht worden, weil ein Gefäß aufgegangen ist und er sehr viel Blut verloren hat“, heißt es dort. „Wir wollen auch nicht, dass ihr euch Sorgen macht, Philipp hat seinen Frieden gefunden mit der Situation, in der er gerade ist“, erklärt Freundin Janet.