Opening & Closing auf Mallorca 2023: An diesem Datum öffnet der Megapark!

Auf Mallorca steigt auch 2023 wieder die Partysause! Unsere Reporter werden auch in diesem Jahr wieder von der Insel berichten. KUKKSI Mallorca verrät jetzt, welche Termine sind Partyurlauber merken sollen. Denn das Datum für das Opening und Closing stehen nämlich fest.

Party, laute Musik und natürlich jede Menge Spaß – und das alles unter Palmen! Nach einer rekordverdächtigen Saison im Jahr 2022 lässt es die Insel auch in diesem Jahr wieder ordentlich krachen. Partyurlauber können schon jetzt ihren Urlaub buchen. Denn die Termine für das Opening sowie Closing sind nämlich bereits bekannt.

Opening und Closing im Megapark

Das Soft-Opening soll am 30. März 2023 steigen, wie der Partytempel bekanntgab. Wer also schon zu Ostern an der Playa de Palma feiern will, hat dann die Möglichkeit. Rund einen Monat später finden dann die große Opening-Party statt – diese soll nämlich vom 27. bis zum 30. April steigen. Das ist etwas früher als sonst, denn sonst war das Opening meist im Mai. Man kann davon ausgehen, dass der Megapark die größten Künstler auf die Bühne holen wird – da Mickie Krause jedoch nicht mehr dabei sein wird, darf man unter anderem auf Finch gespannt sein. Und für Urlauber, die es im Herbst nochmal krachen lassen wollen, sollten sich diesen Datum merken: Vom 26. bis zum 29. Oktober findet nämlich das Closing im Megapark statt.

Was erwartet Mallorca in diesem Sommer?

Nach rund zwei Jahren konnten Partyurlauber im vergangenen Jahr die Insel wieder unsicher machen. Zwar wollten die Behörden den sogenannten „Sauftourismus“ einschränken, geklappt hat das jedoch nur bedingt. Es bleibt abzuwarten, wie der Sommer in diesem Jahr auf Mallorca wird – aber eines ist sicher: Es wird wieder richtig voll! Die Hotels gehen von einer hohen Auslastung aus und auch die Bars und Diskotheken erwarten einen Ansturm. Deshalb sollte man seinen Urlauber definitiv eter eher planen. Schon gelesen? Megapark-Opening: So lief die Party-Sause auf Mallorca!