Megapark-Opening: So lief die Party-Sause auf Mallorca!

Es war die größte Party auf Mallorca mit der kompletten Ballermann-Prominenz! Am Wochenende fand im Megapark das erste Opening nach zwei Jahren statt. KUKKSI Mallorca war vor Ort und verrät, wie die Party-Sause verlief.

Der größte Partytempel auf Mallorca feierte an diesem Sonntag ein Saison-Opening und hat dafür ein Mega-Programm auf die Beine gestellt. Den gesamten Tag über gab es Auftritte non Stop. Um 19 Uhr fand dann der Red Carpet mit allen Künstlern aus dem Partykompley statt, danach folgten weitere zahlreiche Auftritte unter anderem mit Jasmin Wagner alias Blümchen, Mickie Krause, Loona oder Lorenz Büffel.

Gelungenes Megapark-Opening auf Mallorca

Auch in der unteren Ebene folgten zahlreiche Auftritte unter anderem mit Die Atzen, Eko Fresh, Finch, Kay One oder auch Mütze Katze. Schon in den Mittagsstunden war der Megapark gut gefüllt und die Stimmung war bei den Besuchern ausgelassen und friedlich. Es war das größte und längste Opening auf der Insel – die Party-Sause ist definitiv gelungen. Neben den Megapark-Künstlern haben sich im VIP-Bereich auch zahlreiche weitere Mallorca-Promis versammelt – dazu zählten etwa Daniela Büchner, Nadescha Leitze oder den ehemaligen „Sommerhaus der Stars“-Kandidaten Lisha und Lou.

Das sagen Künstler wie Lucas Cordalis und Lorenz Büffel

Die Künstler waren froh, dass es endlich wieder los ging. „Ich habe schon 5 Shows gespielt, jetzt ist das Opening und es ist so, wie ich es erwartet habe – einfach sensationell. Es fühlt sich so an, als ob man an die Zeiten vor der Corona-Pandemie anschließt. Ich bin froh, wieder hier zu sein", sagt Lucas Cordalis im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca. „Es ist hochemotional und unfassbar, dass wir wieder hier sein dürfen. Ich habe nicht mehr damit gerechnet, dass wir so eine Party erleben dürfen. Das Opening ist immer die Initialzündung für alles – für ein Lebensgefühl, wir dürfen zueinander stehen und uns endlich wieder sehen. Man darf wieder auf die Bühne gehen und alles abreißen – das ist für mich ein großes Glücksgefühl", so Lorenz Büffel.