Megapark-Opening: Mallorca-Party eskaliert komplett!

Seit Donnerstag 12 Uhr fand das Opening im Megapark auf Mallorca statt. Highlight war der Sonntag – hier wurde auch der Red Carpet ausgerollt. Tausende Party-Touristen feierten den Saison-Auftakt und brachten den Party-Komplex zum Beben.

Die Mallorca-Saison ist eröffnet. Die Insel ist brechend voll, die meisten Hotels an der Playa de Palma ausgebucht – und das, weil tausende Touristen zum Opening im Megapark wollten. Zwar war das Wetter noch nicht in Partystimmung, denn es regnete immer wieder und das Thermometer zeigte nur um die 20 Grad an – dafür war die Stimmung bei den Urlaubern umso besser.

Zehntausende Urlauber feiern Saison-Auftakt im Megapark

Zahlreiche Künstler feierten mit zehntausenden Fans den Saison-Auftakt – neben den etablierten Ballermann-Stars wie Isi Glück, Lorenz Büffel oder Mickie Krause reihten sich auch zahlreiche Newcomer ein. Und auch Legenden performten auf der Bühne: So gab Olaf der Flipper unter anderem „Wir sagen danke schön“ zum Besten.

„Es ist wahnsinnig voll. Voller als je zuvor und meine Stimmung ist sehr gut“, sagt Ballermann-Ikone Isi Glück im exklusiven Interview mit KUKKSI Mallorca. Mit Songs wie „Mallearen“ oder „Delfin“ brachte die Sängerin die Partystimmung auf das höchste Level. Und auch andere Künstler zeigten sich von dem Opening beeindruckt. „Das ist mein 18. Jahr im Megapark. So lange darf ich hier schon mein Unheil treiben. Wie sich der Megapark in den vergangenen Jahren entwickelt hat, sowohl von der Schönheit als auch von der Stimmung, bin ich sehr stolz, dass ich schon so lange dabei sein darf“, erzählt uns Lorenz Büffel.

Für das Opening wurde der Megapark umgebaut: An der Bühne wurde der rote Teppich ausgerollt und daneben befand sich der VIP-Bereich für die Künstler und Journalisten. Grundsätzlich hat der Megapark einiges in die Saison investiert: Seit kurzem gibt es in dem Partykomplex nämlich eine neue Soundanlage sowie eine 360-Grad-Videowall. Und auch die Showarena – also der untere Bereich – wurde umgestaltet. Die Saison ist eröffnet und das Opening eskaliert – die Stimmung hätte bei den Urlaubern kaum besser sein können. Der Megapark dürfte mit dem Auftakt mehr als zufrieden sein.