Temptation Island: Michelle und Mateo trennen sich!

Zwischen Michelle Daniaux und Mateo Glotz hat es heftig geknallt! Während der ganzen Show hat das ,,Temptation Island“-Pärchen immer wieder Streit miteinander gehabt. Doch jetzt ist es endgültig zu Ende! Noch während der Show trennen sich die beiden. Aber was war eigentlich passiert?

Eigentlich wollte das Pärchen in der Fernsehshow ihre Beziehung auf Strapazierfähigkeit testen. Wie weit würde Mateo gehen? Und würde Michelle treu bleiben? Mutig und sicher gingen die beiden also in die Fernsehshow. Doch einer von beiden konnte nicht widerstehen und flirtete heftig. Wer von beiden mag das wohl gewesen sein? Und was genau ist passiert? Jetzt gab das Pärchen nämlich ihr Liebes-Aus bekannt.

Wie konnte es so weit kommen?

Bevor das Pärchen in die Show ging, waren sie sogar noch optimistisch und guter Dinge. ,,Wir wollen eine Familie gründen“, sagte die Blondine am Anfang der TV-Show. Doch das Treue-Experiment scheiterte kläglich. Was war passiert? Eins ist auf jeden Fall Fakt: Beide sind schuld am Beziehungs-Aus. Nicht nur Mateo ließ sich verführen. Er kam der Beauty Sarah viel zu nah. Auch Michelle machte Fehler und landete sogar mit Max im Bett! Das war letztlich auch der Grund für die Trennung, denn es war nicht ihr erster Seitensprung. Schon vor ,,Temptation Island“ machte sie diesen Fehler mit einem anderen Typen.

Das große Wiedersehen endet im großen Liebes-Aus

Beim ersten Wiedersehen des Pärchens dann der große Knall zwischen den beiden. „Du wolltest mir hier deine Treue beweisen, weil du einen Fehler in unserer Beziehung gemacht hast“, meinte Mateo enttäuscht zu seiner großen Liebe. „Du hast für mich zu viel zugelassen!“ Auch Michelle hadert mit dem Verhalten ihres Freundes. „Er hat mir gezeigt, dass ihm die Beziehung scheißegal ist“, sagt die 21-Jährige enttäuscht. Zwischen den beiden herrscht kein Vertrauen mehr. Der Österreicher beendet kurz nach der Aussprache die Beziehung. Michelle nimmt diese Entscheidung nickend hin. Beide gehen jetzt getrennte Wege.