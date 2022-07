New York: Unter diesem Park sind tausende Leichen begraben!

New York ist einer der impulsivsten Städte weltweit. Die US-Metropole ist vor allem für ihre Wolkenkratzer bekannt und hier leben die coolsten und freakigsten Menschen. Zudem steigen in der Metropole die besten Partys überhaupt. Es gibt aber auch ein paar Geheimnisse um die Stadt: So sind unter einem Park tausende Leichen begraben.

Den Central Park in New York kennt wohl jeder – jedoch gibt es noch weitere Grünflächen in der Stadt. Dazu zählt auch der Washington Square Park, welcher sich im südlichen Stadtteil von Manhattan befindet. Der Park wurde im Jahr 1826 an einem ehemaligen Friedhof gebaut. Dort wurden früher vor allem viele Leichen einer Epidemie vergraben und zudem viele Hinrichtungen vollzogen – die Körper wurden dann direkt vergraben.

Unter dem Park liegen tausende Leichen

Der Friedhof wurde im Jahr 1825 geschlossen. Unter dem Park ruhen heute noch immer um die 20.000 Leichen. Der Park ist einer der beliebtesten Orte in Lower Manhattan. Menschen nutzen die Grünflächen, um zu spazieren. Er besitzt nicht nur Bäumen und Blumenbeete, sondern auch Schachtischer – hier kann man vor Publikum gegeneinander antreten. Seit den 1940 entwickelte sich der Paar auch zum Treffpunkt von Musikern – unter anderem spielte dort auch Bob Dylan. Da es immer wieder Probleme wegen der Lautstärke gab, wollte die Polizei das Musizieren im Jahr 1961 untersagen. Der Park hat auch einige Wahrzeichen – dazu zählt beispielsweise ein Brunnen in der Mitte, welcher von Teichen umgeben ist, der George Washington gewidmete Bogen und auch eine Statue von Giuseppe Garibaldi.

Der Washington Square Park kam in vielen Filmen vor

Der Washington Square Park kam auch in zahlreichen Blockbustern vor. In dem Endzeitthriller „I Am Legend“ lebt Robert Neville (Will Smith) in der Wohnung direkt gegenüber vom Washington Square North, zudem kommt der Park auch in den Streifen „When Harry Met Sally“, „Ghostbusters 2“, „Someone Good“ oder „Avengers: Infinity War“ vor. Heute kennt man vor allem die schönen Bilder des Parks – auch, wenn der Gedanke gruselig ist, dass sich darunter tausenden Leichen befinden. Schon gelesen? New York City: Der vergessene U-Bahnhof City Hall ist ein Lost Place